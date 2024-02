Tulipani a Corte al Castello di Govone

Il Tulipa oculus solis praecox Ten

L’, una specie di tulipano selvatico in via di estinzione che cresce spontaneamente proprio qui nel parco storico del, è protagonista di, storica manifestazione primaverile locale.La location non potrebbe essere più suggestiva: un vasto giardino all’inglese che gira tutt’intorno a una delle residenze reali di Casa Savoia, Patrimonio UNESCO dal 1997; non a caso si tratta qui si celebra una delle più spettacolariIn questa cornice unica,si può assistere a una fioritura d’eccezione, uno spettacolo magnifico che però si esaurisce in una decina di giorni, tanto è il tempo di vita di questi splendidi esemplari.Sarà certo per poco, ma quel tanto che basta per deliziare gli occhi: un sottobosco che si accende del, unito all’azzurro delle pervinche e al blu dei muscari per uno spettacolo cromatico senza fine. Durante tutta la giornata sono in programma visite guidate al castello, mostre e percorsi nella natura, attività per bambini e famiglie, con il mercatino del borgo e il pranzo offerto dalle Pro Loco nella piazza del paese.La manifestazione Tulipani a Corte segna il via alla riapertura delle visite al castello e l'inaugurazione della stagione. È realizzata dal Centro Culturale “Govone e il castello” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e celebra la specie Tulipa oculus solis Saint-Amans, varietà praecox Ten.Il nomegli fu attributo nel 1804 dal botanico Jean Florimont Boudon de Saint-Amans che lo studiò a lungo, ma la storia di questo bulbo è ben più antica. Originario del lontano Oriente, era considerato un vero portafortuna dai turchi che lo chiamavano tulban o turban per via dei petali che ricordavano le pieghe del famoso copricapo.Proprio al seguito delle orde turche arrivò fino in Europa dove già nel Cinquecento se ne ha notizia. “Davano piacere agli occhi con la loro deliziosa varietà” così lo descrive uno dei maggiori botanici del tempo, Charles d’Ecluse (Clusius) che li vide nell’orto di un mercante, suo vicino di casa ad Anversa. Fu proprio il botanico a mandare diversi esemplari ai giardinieri reali perché li piantassero nelle maggiori corti d’Europa.Se ne diffusero in seguito diversi ibridi tra cui il Tulipa oculus solis che ha trovato il suo habitat ideale proprio qui a, nel cuore delle terre del Roero.Tulipani a CorteCastello di Govone (Cuneo).24 marzo 2024.rassegna floreale.biglietto intero 7 €;ridotto 5 € (dai 65 anni compiuti).Gratuito per ragazzi fino a 14 anni, abbonamento musei, giornalisti, guide turistiche, disabili e accompagnatore.Prevendita per gli acquisti online: 0,50 €.È consigliato acquistare il biglietto online per avere la certezza di accedere nella fascia oraria desiderata.In biglietteria si accettano pagamenti in contanti, carte, bancomat e Satispay.aperto ore 10-12:30 e 15-18 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale o sulla pagina Facebook dedicata.Govone si trova circa 20 km sud die si raggiunge percorrendo la A33 con uscita Costigliole (da Asti), o Govone da