La Sagra della Lumaca a Govone

Informazioni, date e programma della Sagra della Lumaca

Ore 21:30 Zero 141-Zona Italia. Tributo a Cremonini, Mengoni, 883.



Domenica 25 agosto 2024

Calendario delle aperture

Agosto 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Presso il, gioiello sabaudo riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO,va in scena la IX edizione dellagli stand aprono alle ore 19:30 e propongono un menù davvero ricco a partire dalle: spiedino di lumaca, lumache alla parigina, fritte, al verde, con funghi e crostino di polenta; e ancora carne cruda, insalata Bergera, tris di antipasti, gnocchi al gorgonzola, agnolotti al plin con ragù, guanciotte al vino con patate al forno e salsiccia con patatine fritte. Ogni sera è aperto il bar e c'è intrattenimento, tra cui spettacoli di magia per bambini, musica e cover band.: Sagra della Lumaca: Castello Reale di Govone (Cuneo).: dal 20 al 25 agosto 2024.: ingresso gratuito.: sagra gastronomica.: ogni sera alle ore 19:30 apertura stand gastronomico e servizio bar.Martedì 20 agosto 2024Ore 9 Mostra zootecnica. Fiera della meccanizzazione agricola.Ore 19:30 Apertura dello stand enogastronomico.Ore 21:30 Controvento - Tributo ai Nomadi.Mercoledì 21 agosto 2024Ore 19:30 Apertura dello stand enogastronomico.Ore 21 Shary Band.Giovedì 22 agosto 2024Ore 19:30 Apertura dello stand enogastronomico.Ore 21 Ryot-Gigi L'Altro. Tributo a Gigi D'Agostino.Venerdì 23 agosto 2024Ore 19:30 Apertura dello stand enogastronomico.Ore 21:30 Sixties & More - Giovani Wannabe. Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari.Sabato 24 agosto 2024Ore 19:30 Apertura dello stand enogastronomico.Ore 17 intrattenimento sportivo per i più piccoli ed esibizioni a cura della Palestra Titans.Ore 19:30 apertura stand gastronomico.Ore 21:30 Orchestra Michael Capuano.maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook della Pro Loco di Govone. Prenotazioni al 3349331763, email: proloco_govone@libero.it.: Govone si raggiunge dalla A33 con uscita Costigliole, da Asti, oppure uscita Govone da