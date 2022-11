I mercatini di Natale a Govone in Piemonte

Informazioni, date e orari del Magico Paese di Natale

Calendario delle aperture

Novembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Qui a Govone , piccolo comune della provincia di Cuneo, è tempo di vivere il Natale con, l'evento che daltrasforma il borgo in un vero villaggio natalizio (per il calendario esatto delle aperture rimandiamo allo specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).Anche quest'anno ilè un evento diffuso in alcuni dei territori più spettacolari del Piemonte, nelle dolci colline tra le Langhe e il Monferrato. Cosa significa? Che non ci saranno solo ile i mercatini di Natale di Asti , ma anche ilIl Magico Paese di Natale propone animazione e spettacoli a tema natalizio per famiglie, coppie e gruppi organizzati, così come giochi, degustazioni e appuntamenti dedicati ai sapori del territorio.l'intera cittadina è addobbata a festa, compresa la sua attrazione più famosa, il. Le attrazioni sono moltissime: troviamo la, la, l'appuntamento "" e la, uno spazio dedicato alle eccellenze del territorio piemontese, ai produttori di vino e food.: Il Magico Paese di NataleGovone (Cuneo).dal 19 novembre al 18 dicembre 2022.19-20, 26-26 novembre, 3-4, 8-9-10-11, 17-18 dicembre 2022.Casa di Babbo Natale (ore 10-19):Intero 9,50 eruro (a partire dagli 11 anni).0-2 anni:gratuito.3-10 anni: ridotto 8 euro.Natale a Casa Savoia (ore 10-18:15):biglietto 0-10 anni gratuitobiglietto ntero (a partire dagli 11 anni) 8 euro.La Scuola degli Elfi (ore 10-18:15): biglietto unico 7 euro.Per la Casa di Babbo Natale, la Scuola degli Elfi la visita e mostra al Castello i biglietti sono disponibili in prevendita su Ciaotickets nei negozi autorizzati e online. Gli eventuali biglietti residui possono essere acquistati anche nei giorni della manifestazione, direttamente in loco.maggiori informazioni sul sito ufficiale percorrere l'autostrada A21 fino ad Asti, poi A33 direzione sud e uscita a Castigliole-Govone.Per collegare Asti e Govone il sabato e la domenica dal 20 novembre al 19 dicembre, e nei giorni 6/7/8 dicembre, sono previsti pullman ogni ora.