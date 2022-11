Il presepe vivente a San Damiano d'Asti

Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

comune di 8000 abitanti in provincia di Asti , torna ilnell’ambito della manifestazione, un evento diffuso che celebra la festa più importante dell’anno con animazioni, giochi, mercatini e appuntamenti con i sapori. Gli altri appuntamenti del cartellone sono il villaggio natalizio di Govone e i mercatini di Natale di Asti. Di questi è quello di San Damiano l’evento più legato alla. Nel centro storico del paese, infatti, laprende vita tra le suggestive cantine e le piazze, dove un corteo di viandanti accompagna i visitatori lungo unche racconta la nascita di Gesù con i luoghi simbolo, le scene degli antichi mestieri e le figure più classiche del: c’è lo zampognaro, i Re Magi, le guardie romane, le lavandaie, i falegnami, i calzolai, gli intagliatori, i fornai, gli artigiani, i mercanti e i fabbri, per finire con la grotta dove nacque Gesù Bambino a Betlemme. Così, lungo le vie, attraversando circatra locande e luoghi di ristoro, si incontrano personaggi di tutti i tipi supportati dalla musica degli zampognari.La parte sotterranea dellaviene inoltre aperta appositamente per consentire a tutti di ammirare gli scenografici soffitti a volta, le nicchie di tufo, l’antico pozzo, la ghiacciaia e l’allestimento di tableaux vivants tratti dalla tradizione ebraica.Come da tradizione sarà inoltre forgiata ladel presepe vivente di San Damiano, mentre presso il censore sarà realizzata unapersonalizzata a ricordo del censimento di Cesare Augusto.Ricordiamo infine che nelle stesse date del presepe vivente () si svolge anche un piccoloSe ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui principali presepi viventi in Italia Presepe viventeSan Damiano d’Asti (Asti).8-11-18 dicembre 2022.ingresso gratuito.dalle ore 14 alle 19.Maggiori informazioni sul sito del Magico Paese di Natale e sulla pagina Facebook dedicata San Damiano è situata nella valle del Borbore, tra le Langhe, l’Alto Monferrato e il Roero.Da Asti (16 km) si percorre la SR10 e poi SP58.Da Alba (19 km) si percorre la SS231 fino a Canove, poi SP2 e SP58 fino a destinazione.