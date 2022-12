Presepi viventi, i più famosi in Italia dalla Sicilia al Piemonte

Presepe vivente di Greccio (Lazio)

Presepe vivente di Genga (Marche)

Presepe vivente di Custonaci (Sicilia)

Presepe vivente di Morcone (Campania)





Con l'Avvento, in tante zone d'Italia inizia la stagione dei, che accendono di luci e colori i centri storici di molte località. I mercatini dell'Avvento sono però maggiormente radicati nei paesi d'Oltralpe, mentre da noi stanno prendendo piede in questi ultimi anni.Laè invece maggiormente legata aie ha origini antichissime, che risalgono a quasi 800 anni fa. In varie zone dello Stivale icostituiscono una pratica oramai secolare. Oggi possono essere ottimi spunti di viaggio per le vacanze natalizie.Dopo la sosta per la pandemia degli ultimi anni, nel 2022/23 finalmente ripartono quasi tutti i presepi viventi. Quella che proponiamo di seguito è una lista dei, ben consapevoli che si tratta di un elenco parziale.Le informazioni sui singoli eventi sono disponibili ai link nei rispettivi paragrafi, che cerchiamo di tenere aggiornati.Una delle località più famose per i presepi è anche quella che ha visto per la prima volta rappresentare una scena della natività di Cristo: parliamo di Greccio , la località in provincia didovenel 1223. Oggi Greccio è sede della importante. L'evento vede la rappresentazione di sei scene che ricordano i momenti in cui Francesco dette vita al suo primo presepe.Tutto il villaggio di Greccio si trasforma in una, con giochi suggestivi di luce, e figuranti in costume che ricreano le atmosfere originali del tempo di San Francesco. Saranno presenti anche delle comode tribune, in grado di ospitare più di 2.000 posti a sedere e delle tensostrutture riscaldate per l'accoglienza dei visitatori.Spostiamoci nelle, e più precisamente a Genga , in provincia di: qui si celebra, e come scenario può contare delle montagne della. Nulla è qui lasciato al caso: se le rocce offrono il loro straordinario fondale, a rievocare le ambientazioni magiche della Betlemme di oltre 2000 anni fa ci pensano iimpegnati a rappresentare le comunità di pastori, artigiani e personaggio vari legati alla tradizione del Natale.Laha una grande tradizione di presepi viventi, e qui troviamo una importante manifestazione che è giunta alla sua trentesima edizione: parliamo del, che si svolgerà come di solito in. Il paese che si trova in provincia di Trapani è famoso per le suee per le sueabitate fin dal paleolitico.Il borgo si trasforma in una copia della Terrasanta, e l'aria si riempie di suoni natalizi, cona fare da colonna sonora agli oltreaffiancati da numerose comparse. Il presepe è accessibile dal pomeriggio e l'ora del tramonto è perfetta per esaltare le scenografie grazie all'accensione diche danno un tocco di colore in più alle rappresentazioni della Natività.Laè una delle regioni a maggiore “vocazione” per i presepi, e sicuramentecon i presepi diè la capitale d'Italia su questo argomento. In provincia disi trova uno dei presepi viventi più importanti del nostro stivale: si tratta del, chiamato con il nome azzeccato di. Questa denominazione vuole sottolineare come la bellezza del borgo sia già un contenitore idoneo ad ospitare la rappresentazione della Natività di Cristo.In paese vengono ricreate numerose scene, dal momento dell'Annunciazione alla visita dei Re Magi. Da non perdere uno dei momenti più spettacolari, con lache accende la notte di Morcone.