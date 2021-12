Il presepe vivente di Nuvolera

Informazioni utili, date e orari del Presepe Vivente

Calendario delle aperture

Il più grande allestimento presepiale vivente della provincia disi tiene nel piccolo Comune di Nuvolera ogni anno(vedi date esatte di apertura nello specchietto riepilogativo in fondo all'articolo). Per l'occasione fanno visita a questo suggestivo Presepio Vivente migliaia di persone.Si è affermato nel tempo come un appuntamento imperdibile che riesce a coinvolgere gran parte della popolazione, dedita all’organizzazione con loche unisce famiglie e volontari impegnati nell’allestire unfatto di strutture in mattoni e legno sulla sommità di una collina prossima all’abitato, attinente alIl sito, che ricrea il villaggio diesattamente come si presentava oltre 2.000 anni fa, si raggiunge percorrendo unche dal sagrato della parrocchiale (vi si celebra la) s’inerpica in leggera salita illuminato dalla luce delle torce, dei bracieri e dei falò disseminati lungo i cigli. Si addentra fra le scene costellate di case, rocce, ruscelli,rese dinamiche dalla presenza dinei panni dei personaggi tipici del presepe, legionari romani, pescatori, pastori, mugnai e vasai.si crogiola nei fasti del suo castello insieme alla corte, mentre in un’umile capanna splende laomaggiataQuest'anno per partecipare è necessario il Green Pass e la mascherina.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo suiPresepio ViventeNuvolera (Brescia).25-26 dicembre 2021, 1-2-5-6-9 gennaio 2022.sabato 25 dicembre 2021 dalle ore 15:30 alle 18domenica 26 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle 18sabato 1 gennaio 2022 dalle ore 14;30 alle 18domenica 2 gennaio 2022 dalle ore 14:30 alle 18mercoledì 5 gennaio 2022 dalle ore 19:15 alle 21 (fiaccolata)giovedì 6 gennaio 2022 dalle ore 14:30 alle 18domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 14:30 alle 18 (ultima rappresentazione).La sera della fiaccolata i Re Magi partono davanti alla chiesa alle ore 19:15 per raggiungere tutti insieme il presepe, dove viene celebrata la messa.ingresso libero.presepe vivente.consultare la pagina Facebook da Brescia conviene imboccare la SP BS11, uscire in direzione Verona/Salò, proseguire verso Salò sulla SS 45bis e poi prendere la SP 116 che conduce a Nuvolera.In treno bisogna dapprima raggiungere la stazione di Brescia e successivamente prendere l’autobus extraurbano alla volta del borgo.L'aeroporto di Brescia è quello di riferimento.