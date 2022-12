I presepi viventi del Molise

Presepe vivente di Montenero di Bisaccia

Presepe vivente di Guardialfiera

Presepe vivente di Montaquila

Presepe vivente di Baranello

Presepe vivente di Larino

Come in tutta Italia, anche inil Natale è una ricorrenza molto sentita. Nei suoisono molte le iniziative che celebrano la Natività; tra le più famose, quella deiè una tradizione che richiama solitamente migliaia di visitatori.Dopo due anni di restrizioni, nel 2022 tornano finalmente quasi tutti gli appuntamenti classici. Si può allora approfittare per fare un giro, magari un weekend fuori porta, e vivere la ricorrenza natalizia in maniera differente. Andiamo quindi a vedere, di seguito, quali sono iIniziamo il nostro viaggio dalla provincia di Campobasso, dove il presepe di Montenero di Bisaccia è arrivato quest’anno alla 39° edizione. La sua particolarità risiede nell'essere realizzato all’interno delle locali grotte di arenaria, che lo rendono ancora più suggestivo.Tutto il paese si attiva e partecipa alla realizzazione: gli antichi lavori sono praticati con perizia e con strumenti originali, dal fabbro al fornaio, dall’oste alle donne che filano, cardano, tessono lino e lana e ricamano i tessuti. Tutto il percorso porta, in una metaforica ascesa, alla grotta della Natività.Il presepe di Guardialfiera si tiene ogni anno nel borgo di Piedicastello ed è arrivato quest’anno alla 34° edizione: la zona interessata è quella più antica del paese.Lungo i vicoletti si aprono le varie botteghe artigiane dove vengono praticati gli antichi mestieri: trioviamo loscalpellino, il panettiere, le filatrici di lana e molti altri. La scena culmina nella Natività allestita all’interno della cripta paleocristiana della chiesa di Santa Maria Assunta.Ci spostiamo in provincia di Isernia, dove quella di Montaquila è una tradizione presepiale più recente. Al momento"Per le vie di Betlemme", la cui 5° edizione si era svolta lo scorso anno in Piazza Dante Alighieri, allestita per l'occasione come luogo della Natività.Qui la rappresentazione è solitamente accompagnata dal calore del fuoco, dalle melodie del periodo Natalizio, dal rumore di mani laboriose e sapienti degli artigiani del luogo che circondano la capanna dove l’atmosfera è riscaldata dal suono delle zampogne, dagli artisti di strada e dalle rievocazioni delle scene di vita quotidiana e da quelle tipiche del presepe.A Baranello (provincia di Campobasso) i vicoli del centro storico ospitano una rappresentazione della Natività con i Quadri Sacri tratti dal Vangelo e le botteghe dei mestieri, da scoprire a piccoli gruppi accompagnati da una guida attraverso un percorso che si snoda tra le strade del borgo. L'appuntamento giunge nel 2022 alla V edizione.Concludiamo il nostro giro a Larino (CB), dove il presepe torna nel 2022 con la XVI edizione dopo la sosta degli ultimi anni a causa della pandemia. L'appuntamento è un vero motivo d'interesse turistico capace di portare in città migliaia di visitatori, grazie al lavoro delle oltre 200 comparse che animano le vie del borgo.