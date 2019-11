Il presepe vivente a Montenero di Bisaccia

Informazioni utili, date e orari del Presepe Vivente

Calendario delle aperture

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

ospiterà anche nel 2019/20 una serie di iniziative per le festività natalizie.Nel paese in provincia di Campobasso, l'atmosfera del Natale si può respirare presso la zona delle, dove si tiene la tradizionale rapresentazione del Presepe Vivente nelle giornate delLa manifestazione giunge quest'anno alla 36° edizione: il celebredi Montenero di Bisaccia si tenne infatti perLa sacra rappresentazione si svolge nella suggestiva cornice delleSi tratta di un vero e proprio percorso multisensoriale, durante il quale è possibile ascoltare il suono di mestieri tradizionali e degustare sapori di antica memoria, giungendo infine alla grotta della Natività dove si trovano Maria, Giuseppe e il Bambin Gesù.Come sempre l'occasione è preziosa per fare esperienza di un'usanza locale e al tempo stesso scoprire il territorio di questo che è considerato uno deiSe ti piacciono i presepi, leggi anche il nostro articolo suiGrotte Arenarie di Montenero di Bisaccia (Campobasso).24-26-28-29 dicembre 2019 e 1-5-6 gennaio 2019.rappresentazione il 24 dicembre dalle ore 24 in Piazza Giovanni XXIII;il 26-28-29 dicembre dalle ore 17 alle 20;1 e 5 gennaio dalle ore 17 alle 20;6 gennaio alle ore 15:30 corteo dei Magi, ore 17 inizio rappresentazione.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook della Pro Loco e sulla pagina Facebook del Presepe Vivente.adulti 2 euro, bambini gratis (minori di 12 anni).: prendere l'Autostrada Adriatica A14 in direzione di Pescara, e uscire a Montenero di Bisaccia/Vasto Sud/San Salvo. Proseguire per la SS 650 in direzione di Montenero di Bisaccia.Treno: stazione Montenero-Petacciato.