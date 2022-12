Il presepe vivente di Baranello

Informazioni, date e orari del presepe vivente di Baranello

Torna il(provincia di Campobasso ) per la V edizione, in programma venerdì. Per l’occasione i vicoli del paese accolgono itratti dal Vangelo e contestualmente si animano con le, da visitare lungo un percorso che attraversa il centro storico, con ingresso gratuito.Come sempre, è un itinerario da vivere in silenzio con lo spirito del raccoglimento di una preghiera,da una guida e da una voce, quadro dopo quadro, scoprendo i racconto un po’ alla volta.In questo contesto, la rappresentazione dellarestituisce al pubblico l’atmosfera e l'incanto della Notte Santa. Nel ricordo di un amico del presepe vivente di Baranello è stato sceltotra gli Evangelisti, che con la sua parola invita a un nuovo inizio aprendo a spiragli di serenità tra gli uomini e alla speranza.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui presepi viventi più belli del Molise Presepe viventeBaranello (Campobasso).30 dicembre 2022.ingresso gratuito.dalle ore 16:30 alle 21:30.Maggiori informazioni sulla pagina Facebook del Comitato Itinera.Baranello dista 13 km da Campobasso, da dove si raggiunge percorrendo la SS87 Sannitica /SS17 e poi SP49.Da Isernia (37 km) SS17 e poi SS647 Fondo Valle del Biferno.