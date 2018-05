Le spiagge più belle del Molise lungo la Costa Verde

Spiaggia di Sant'Antonio, Termoli

Rio Vivo, Termoli

Campomarino Lido

Petacciato Marina

Marina di Montenero di Bisaccia

Spiaggia di Vallona e spiaggia di Ramitelli

Sono appena 35 i chilometri di costa molisana, la cosiddetta, eppure in questo tratto di litorale è possibile trovare una serie di spiagge di prim'ordine per quanto riguarda la bellezza naturale e i servizi offerti ai turisti.Il Molise – per dimensioni la più piccola regione italiana dopo la Valle d'Aosta – è incastonato tra l'Abruzzo, il Lazio, la Campania, la Puglia e il Mare Adriatico, con cui confina a est.È proprio della costa che vogliamo parlare, interamente sotto l'amministrazione della provincia di Campobasso , dove alcune località di mare – Termoli, Campomarino e Petacciato su tutte – si contendono le preferenze dei turisti che ogni anno scelgono questa regione per le proprie vacanze estive, magari compiendo un itinerario tra le stesse.Ecco, di seguito, una lista delleEssendo la più conosciuta è anche la più sfruttata turisticamente: stabilimenti balneari, campeggi e hotel si susseguono lungo tutto il litorale. Il mare, come consuetudine dell'Adriatico, è calmo e la spiaggia sabbiosa, il ché è perfetto per le vacanze con la famiglia. Il borgo racchiuso dalla cinta muraria domina la scena a sud della lunga spiaggia cittadina: mercatini, concerti e mostre durante l'estate si svolgono nelle strade del centro tra le vecchie case dei marinai. L'austera sagoma del, risalente al XIII secolo, svetta sul Borgo Vecchio offrendo una visuale suggestiva dalla spiaggia. È la spiaggia per eccellenza dei termolesi.Dal porto di Termoli partono i tour per le Isole Tremiti e iper la Croazia I villeggianti che non si vogliono allontanare da Termoli possono scegliere fra la spiaggia di Sant'Antonio, di cui abbiamo appena parlato, o quella di Rio Vivo, immediatamente a sud del centro. Rio Vivo è ottima per chi ama la vela e più in generale gli sport acquatici. Qui ha sede anche il. Sulla spiaggia campetti di ogni genere (calcio, beach volley, basket) sono a disposizione dei turisti.Siamo appena dieci km a sud di Termoli: Campomarino Lido offre una lunga spiaggia di sabbia e una ricca possibilità di scelta tra hotel, ristoranti e stabilimenti. La pineta si estende lungo tutta la spiaggia fino alla foce del Biferno, più a nord. La zona adiacente alla foce del torrente Saccione presenta un ecosistema particolarmente florido: tra le dune vivono infatti numerose specie di uccelli e di piante.la costa appare più selvaggia perché meno invasiva è stata l'opera dell'uomo. Pinete, dune, uccelli marini, un'acqua azzurra e invitante subiscono l'invasione dei turisti nei mesi estivi, ma la spiaggia è talmente grande che il fascino di questa zona non ne risente. Il paese di Petacciato sorge a 200 metri s.l.m., alle spalle della spiaggia.All'estremità nord del Molise, proprio al confine con l'Abruzzo, Marina di Montenero di Bisaccia è una località balneare che si affaccia su un mare trasparente. La spiaggia è sabbiosa e il mare calmo, ottimo per nuotare. Non mancano le strutture ricettive di ogni tipo (hotel, campeggi, bed & breakfast). Per chi desidera spostarsi in collina, 16 km più all'interno, il comune di Montenero di Bisaccia sorge a quasi 300 metri s.l.m. in una posizione favorevole per ammirare il panorama sulla costa molisana.Si tratta in realtà di un unico lunghissimo tratto di costa, nella parte più meridionale della costa molisana, entrambe parte del comune di Campomarino.Lainizia immediatamente a sud del Porto turistico Marina di Santa Cristina e presenta, alle spalle, una folta pineta (Pineta di Vallona), che la separa dal tracciato della SS16 Adriatica. Qui sono presenti anche alcuni camping, ma a aparte alcuni ombrelloni, la spiaggia è tendenzailmente libera.Il litorale prosegue selvaggio verso sud parallelamente alla SS16 e diventa lanell'ultimo tratto prima della foce del Saccione, che segna il confine con la Puglia.