La Sagra della Frittata a Montaquila

Storia e tradizione

Informazioni, date e programma della sagra

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Nell’Alta Valle del Volturno torna illa, in provincia di Isernia . Organizzata dall’Associazione PromoSociale Montis Aquilis, la festa giunge quest’anno alla 40° edizione.La sagra è nata nel 1981 per celebrare un'antica tradizione culinaria dell'Alta Valle del Volturno e da allora – fatta eccezione per il periodo della pandemia – si ripete puntualmente in primavera.Ladella frittata montaquilana è stata depositata nel 2005 presso la Camera di Commercio di Isernia e codificata dall’Accademia Italiana della Cucina, ed è oggi registrata con il marchio De.Co. e selezionata nella categoria Tradizioni per la certificazioneCome sempre, le due giornate di festa vedono protagonista l’aspetto, ma propongono anche molto altro per gli amanti delle tradizioni, del turismo lento, del paesaggio naturale, della cultura rurale, degli usi e costumi da rievocare e della musica popolare.Nell’ultima edizione lafu realizzata cone quest'anno si tenterà di: il numero di uova è al momento segreto, ma sappiamo che richiederà circae sarà ultimata (e poi presentata) domenica notte.Lunedì 1° maggio, come da copione, la maxi frittata sarà portata in giro nelle vie del paese con un, accompagnato da gruppi folkloristici e musica popolare.Sagra della FrittataMontaquila (Isernia).30 aprile e 1 maggio 2023.ingresso gratuito.Domenica 30 aprileOre 9 Raduno e passeggiata a cavallo / raduno e partenza trekking storico-naturalistico.Ore 10 Visita guidata esperienziale al centro storico di Montaquila.Ore 11 Apertura stand gastronomici - aperitivo.Ore 13 Pranzo in piazza (prenotazione obbligatoria).Ore 14 Inizio preparazione maxi frittata e spettacolo dei Bufù di Casacalenda.Ore 16 Laboratorio di preparazione della frittata (per bamibi e ragazzi max 14 anni).Ore 21 Officine Meridionali in concerto.Ore 23 Ultimazione e presentazione della maxi frittata.Lunedì 1 maggioOre 9 Raduno e partenza passeggiata in moto Vespa.Ore 10 Visita guidata esperienziale al centro storico di Montaquila.Ore 11 Apertura stand gastronomici – aperitivo.Ore 13 Pranzo in piazza (prenotazione obbligatoria).Ore 14 Musiche tradizionali itineranti.Ore 16 Tradizionale sfilata in abiti d’epoca con il Gruppo Folklorico Agnone.Ore 20 Suoni Antichi – I Bottari in concerto.Maggiori informazioni sono disponibili sulla pagina Facebook dedicata, tel. 366 366 1916.da Isernia (21 km) si raggiunge Montaquila percorrendo la SS85 Venafrana, per poi prendere l’uscita verso Roccaraso e proseguire sulla SP16 e SP158 fino al paese.