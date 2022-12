Il presepe vivente di Guardialfiera

Informazioni, date, orari e prezzi del Presepe Vivente

Torna il, comune in provincia di Campobasso che ogni anno propone un’interessante interpretazione della Natività. Lasi svolge in quattro date () grazie all’impegno della Pro Loco di Guardialfiera.Si visita così il borgo antico di, dove è allestita la rappresentazione delladi 2000 anni fa. Sono azioni, profumi e sapori dal fascino antico quelli che accolgono i visitatori trasformandoli in protagonisti grazie agli assaggi di vin brulè, ceci, caldarroste, pizza e i tradizionaliofferti agli ospiti.Sono una trentina le scene che si susseguono lungo il percorso sulla scalinata di Piedicastello: c’è lo scalpellino, il fabbro, il mugnaio, il vasaio, i pastori, la filanda, il mercato, il censimento, la sinagoga e molto altro. Ogni porta è uno scenario diverso e accoglie episodi che raccontano il passato. Giunti finalmente al termine della salita, si arriva nella cripta romanica delladove la Natività attende i visitatori.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo suiPresepe Vivente di Guardialfieraborgo di Piedicastello, Guardialfiera (Campobasso).26-27 dicembre 2022, 1 e 6 gennaio 2023.ingresso 1 euro.26-27 dicembre e 1 gennaio dalle ore 17:30 alle 20;6 gennaio ore 17 partenza sfilata dei Magi a cavallo.Maggiori informazioni sul sito della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.Guardialfiera si trova a metà strada trapercorrendo la SS647.