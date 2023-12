La mostra Presepi dal Mondo a Moncalieri

Informazioni, date e orari della mostra dei presepi

Torna per la 9° edizione la mostra “” a Moncalieri , in provincia di Torino.laaccoglie nelle sale dell’associazione in via Alfieri n°40, nel centro storico della città, l’ormai consueta esposizione di presepi provenienti da ogni parte del mondo.Sono– da quelli più piccoli che stanno nel palmo di una mano a quelli grandi e meccanici – che raccontano la Natività e il senso del Natale. La mostra è a a ingresso gratuito ed è realizzata in collaborazione con enti, associazioni, artisti, maestri, artigiani e collezionisti, con il patrocinio del Comune di Moncalieri e del Consiglio Regionale del Piemonte e il contributo di aziende e privati.La visita alla mostra è anche un’occasione per scoprire la cittadina, che nel periodo delle festività natalizie si trasforma con leda Porta Navina al Ponte dei Templari, da Piazza Vittorio Emanuele II fino al Castello Reale.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sui presepi più belli d’Italia Presepi dal MondoFamija Moncalereisa, via Alfieri n°40, Monalieri (Torino).dal 19 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024.ingresso gratuito.feriali e festivi ore 15-19:30.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale Moncalieri si trova alle porte di Torino Dal capoluogo si raggiunge percorrendo Corso Moncalieri.Dalla Tangenziale Sud di Torino uscita verso San Paolo-Moncalieri-Trofarello.