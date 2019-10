Il presepe vivente di Pietrelcina

Informazioni utili, date e orari del presepe vivente

Era il 3 gennaio 1987 quando per la prima volta – in occasione dell’anniversario del centenario della nascita di– venne organizzato a Pietrelcina il grandiosoal quale partecipano ogni anno benchiamate a rappresentare lainsieme al figlio appena nato.Il presepe è ormai giunto allae si terrà nei giorniPartecipazione e condivisione, questi gli obiettivi primari del Comitato Presepe Vivente, che intende rendere l’esposizione presepiale sempre più ricca e soprattutto fedele alla Betlemme di oltre 2000 anni fa, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale e dei frati cappuccini.Una meticolosa quanto approfondita ricerca ha portato a identificare e riprodurre i dettagli essenziali dell’abbigliamento palestinese ma anche i tratti distintivi dell’intero ambiente, le case, i villaggi, i vicoli di una Pietrelcina trasformata in un borgo contraddistinto da abitazioni semplici e botteghe operose dinamicizzate dai vecchi mestieranti cui danno vita attori esperti, abili nel fomentare empatia e coinvolgimento negli avventori in giro per il, per il, alla, nele nel. È possibile persino entrare nell’accogliente tenda dei Re Magi, accampati nell’attesa di rendere omaggio al Divin Bambino nell’ultima sera della manifestazione, quando avverrà laAttesissima la messa in scena della Natività, che si svolge nele precisamente nel granaio della Famiglia Forgione, sottostante la. È un momento che trasuda spiritualità e devozione, incontrando l’emozione delle persone che si avvicinano al neonato facendo il segno della Croce.Nel medesimo ambito del presepe vivente viene instaurata una doverosa concatenazione con la parabola di Padre Pio perché, lo si deve sottolineare, Pietrelcina vive e cresce, avendo egli mosso i primi passi proprio in questo incantevole e modesto paesello della Campania . Si ripercorrono così le fasi salienti della sua incredibile esistenza, la nascita, l’entrata in convento, l’ordinazione sacerdotale.Ti interessa questo argomento? Leggi anche il nostro articolo sui presepi viventi più famosi in Italia Presepe Viventeborgo antico di Pietrelcina (Benevento).27-28-29 dicembre 2018.dalle ore 9 alle 21.accesso gratuito previo ritiro del biglietto visita all’ingresso; eventuali offerte spontanee possono essere fatte all’uscita del presepe.presepe vivente.maggiori informazioni sul sito ufficiale , dove sono illustrate le modalità di accesso al presepe per i gruppi organizzati.Comitato Presepe Vivente tel. 379/1695126, e-mail info@presepeviventepietrelcina.it Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook dell’evento.dall’Autostrada A1 uscire al casello di Caianello e proseguire per Telese – Benevento – Pietrelcina, oppure dall’Autostrada A14 uscire al casello di Termoli – Molise e continuare per Boiano – Benevento – Pietrelcina.Arrivando da sud, uscire dall’Autostrada A3, imboccare la Napoli – Bari, uscire a Benevento e proseguire lungo la SS 212 per Pietrelcina.Dalla stazione ferroviaria di Benevento bisogna procedere a bordo degli autobus linea ETAC.L'aeroporto di Napoli Capodichino è il più vicino alla località.Cortesia foto: Angelo Masone - Presepe Vivente di Pietrelcina