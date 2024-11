Il presepe vivente di Pimonte

Informazioni, date, orari e prezzi del presepe vivente

Per questa XXXI edizione iloffre cinque rappresentazioni, ovvero il, ancora una volta in(località Franche), fra i suggestiviSentimento, calore, attesa ed emozione creano l’atmosfera tipica dei giorni dell’. Ogni anno ricreare lae quanto avvenne immediatamente dopo ha sempre quel qualcosa di straordinario che lega la popolazione a un evento unico e imperdibile, sull’onda di una tradizione consolidata edizione dopo edizione.Dopo la cerimonia inaugurale di domenica 22 dicembre 2024, nel borgo campano si mette in scena la suggestiva, articolata in unreso dinamico dalla presenza di tantissimicapaci di immergervi nella Betlemme di più di duemila anni fa. Immancabili Maria, Giuseppe, il Bambin Gesù, i Magi, Erode e la sua Corte, pastori e artigiani al lavoro nelle loro botteghe.Se ti interessa l'argomento, leggi anhce il nostro articolo suiPresepe ViventeValle Lavatoio – località Franche di Pimonte (Napoli).22-26-28 dicembre 2024, 4-5-6 gennaio 2025.dalle ore 17 alle 20.(prezzi riferiti all'ultima edizione)Ingresso 3 €.Bambini fino a 6 anni: gratis.maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Tel. Imma 3393939340, Jonathan 334 527 1380.dalla Napoli/Salerno uscire a Castellammare di Stabia e da qui percorrere la SS366 per raggiungere Pimonte. Una volta parcheggiata l'auto si prosegue a bordo dell’autobus navetta.