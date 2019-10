Presepi dal Mondo in Mostra all'Arena di Verona

Informazioni utili, date, orari e biglietti per partecipare

Anche quest'anno, con l'arrivo del Natale e dei tradizionali mercatini, la città di Verona sarà impreziosità dallaOrganizzata dalla Fondazione Verona per l'Arena, la 36° edizione della kermesse andrà in scena: non si svolgerà, causa lavori, nella consueta cornice degli Arcovoli dell' Arena , ma sarà invece nel vicino, sempre in Piazza Bra.L'avvicinarsi del 25 dicembre, quindi, si trasforma in un'occasione da non perdere per visitare il palazzo dove saranno esposti i presepi realizzati da appassionati e artigiani provenienti da ogni parte del mondo.Ilcosta, mentre costa 6 euro quello ridotto; per le scuole è previsto un prezzo speciale di 4 euro.Non resta altro da fare, quindi, che andare alla scoperta della città scaligera, che per più di un mese offrirà una testimonianza imperdibile della nascita, a Betlemme , di Gesù, con gli omaggi degli angeli e dei pastori.In ogni presepe sarà proposta la magia del Natale, ancora più valorizzata dal contrasto tra le figure minuscole che caratterizzano le composizioni, decorate e intagliate nei minimi particolari, e la grandezza della struttura.A dominare il tutto sarà, come sempre, la stella cometa simbolo dell'evento: un'archiscultura che è stata progettata dall'e che si presenta come unche vuole rappresentare una ideale linea di collegamento tra la città e lo spazio dell'arena; un arco di acciaio e di luce che trae origine dal tempio della musica e, dopo avere solcato il cielo, giunge direttamente tra i cittadini, incontrandoli uno ad uno in un luogo allegro e felice.Come in molte città, in questo periodo si svolgono anche i classici mercatini di Natale a Verona , che offrono l'occasione agli appassionati per scoprire l'arte e l'artigianato natalizio.Rassegna Internazionale del Presepio nell’Arte e nella TradizionePalazzo della Gran Guardia, Piazza Bra, Verona.dal 16 novembre 2019 al 19 gennaio 2020.tutti i giorni dalle 9 alle 20.intero 7 euro;ridotto 6 euro (comitive di almeno 20 persone, bambini tra i 6 e i 12 anni, adulti over 65);scuole 4 euro;bambini fino a 6 anni gratis.maggiori infomazioni sul sito ufficiale