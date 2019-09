Veronafil, a Verona la fiera della numismatica e della filatelia

Francobolii, monete e non solo

è il grande ritrovo di collezionisti organizzato ogni anno in autunno e primavera dall’presso ilIl pubblico incontra gli espositori in un immenso padiglione di bendi superficie articolata in precisi settori preposti all’, allao al semplicefra detentori di rarità.Ilsi svolgerà la 133a edizione, cifra che parla da sola in merito al successo di una manifestazione che unisce gli appassionati die persino, non escludendo naturalmente la sezione, ancora assai gettonata.L’amore per autentici pezzi di storia passa dalla cura del dettaglio e dalla preservazione dell’integrità del cimelio collezionato, tuttiche da 88 anni l’associazione organizzatrice si prefigge, forte di un seguito di oltre 200 soci coesi in virtù dei medesimi interessi.L’avrà luogo a maggio 2020.Veronafilpadiglione 9 - quartiere fieristico di Verona.dal 22 al 24 novembre 2019; maggio 2020 (date da definire).venerdì 22 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sabato 23 ore 9.00 – 18.00, domenica 24 ore 9.00 – 13.00.ingresso gratuito per il pubblico; modalità di partecipazione dei commercianti a questa pagina fiera del collezionismo.consultabile sul sito ufficiale contattare l’associazione organizzatrice al tel. 045/8007714 o inviare una e-mail all’indirizzo veronafil@veronafil.it ; consultabile la pagina Facebook Dall’Autostrada Venezia Milano si deve uscire al casello Verona Sud e svoltare subito a sinistra per arrivare al quartiere fieristico dopo ca. 2 km; dalla stazione ferroviaria, posta a 1,5 km dalla fiera, proseguire a bordo degli autobus linea 21 o 22; l’aeroporto di Verona Villafranca è quello cui fare riferimento.Scopri i principali eventi del Veneto