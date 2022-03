Model Expo Italy: a Verona la fiera del modellismo

Informazioni utili, date e orari di Model Expo Italy

Un mondo in miniatura, un gioco delle realtà in piccolo, microcosmo ludico che riproduce una società “a portata di mano”, nel vero senso della parola. Tutto questo ha una sua traduzione nel, lache invanta numerosi tentativi di imitazione, ma non ha rivali nel Belpaese.La 17° edizione di Model Expo Italy, ospitata nel, va in scena iltenendo conto delle regole sanitarie in vigore (tra le quali l'obbligo di presentare il), ma continua a proporsi come eccezionale tessuto di spazi dedicati al, al, all’e alQuest'anno i numeri sono leggermente inferiori rispetto al solito per ovvie ragioni, ma si parla sempre didivisi fra aziende e associazioni e 4 padiglioni su oltre 60.000 m² di superficie espositiva: si tratta di una splendida vetrina capace di richiamare un pubblico eterogeneo fra visitatori curiosi, semplici appassionati, cultori del gioco ed esperti del comparto.Model Expo Italy assume i connotati diche ingloba l’intero universo ludico, comprendendo 7 aree tematiche del modellismo (nello specifico) e gli intramontabilireperibili nellaLa fiera è un grande foro in cui acquistare e provare infinite esperienze di gioco a molteplici livelli di coinvolgimento, oppure cimentarsi inparallelamente apubbliche. Uno degli scenari più spettacolari è la, la più grande d’Europa per il galleggiamento e la navigazione di navi, imbarcazioni, velieri e sommergibili in miniatura.Ci si appassiona girando fra i padiglioni, sotto il volo di, le acrobazie deisfreccianti lungo chilometri di binari. Sorprendono irealizzati a regola d’arte,suggestivi e fedeli, con un occhio saldamente rivolto alladi trattori, aratri motorizzati e macchine agricole.Riconfermato il, il format che si arricchisce di numerose novità per gli amanti dei giochi da tavolo, videogame, fumetti, cosplay, action figure e carte collezionabili, raccontati dai suoi protagonisti, e poi troviamo anche il, una sezione dedicata alle arti manuali, all’home décor e all’artigianato creativo come patchwork, uncinetto, découpage, ricamo, scrapping, cake design, gioiello d’autore, accessori e ovviamente miniature. La sezione espositiva ospita anche laboratori e workshop per scoprire materiali, tecniche, prodotti, abilità nuove e antiche, come vuole la migliore tradizione dell’handmade.Model Expo Italyquartiere fieristico, viale del Lavoro n°8, Verona.12-13 marzo 2022.dalle ore 9 alle 19.15 € intero;5 € ridotto (ragazzi dai 6 ai 12 anni, vincolato all'acquisto di almeno un biglietto intero);gratuito under 5 anni.I biglietti si acquistano solo online.Helpdesk biglietti tel. 041 2719009.fiera del modellismo.obbligo di presentare il Green Pass. Sono esenti solo i minori di 12 anni e le persone che presentano apposito certificato medico.maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’autostradabisogna uscire al casello Verona Sud e girare subito a sinistra per il quartiere fieristico, posto a circa 2 km.Per chi arriva dall'A22 il casello consigliato è Verona Nord.Dalla stazione ferroviaria Verona Porta Nuova, distante 1,5 km dalla fiera, procedere a bordo degli autobus linee 21 - 22, linea 61 o sulle linee che riportano la dicitura "Fiera".L’aeroporto di Verona Villafranca è quello di riferimento.