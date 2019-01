Il Mercatino dell'Antiquariato a Verona, San Zeno

Informazioni utili, date e orari per visitare il mercatino

Calendario delle aperture

Gennaio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Febbraio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Marzo 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Maggio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Novembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

A un passo dal corso dell’Adige, attorno all’antica Basilica di San Zeno, si sviluppa uno dei quartieri più antichi e suggestivi di Verona – tranne che in agosto –è l’occasione perfetta per scoprirne le piazze e le architetture, curiosando tra le 200 bancarelle di mercanti e semplici collezionisti che provengono da tutta Italia Il format di Verona Antiquaria è accattivante: c’è la dimensione di, che spazia dall’arte e dall’ai vecchi giocattoli e all’abbigliamento(insomma, troverete tentazioni per tutti i gusti e per tutte le tasche); e c’è il clima disteso della, con estemporanee esibizioni di musicisti, laboratori creativi e spettacoli per i più piccoli.Verona Antiquaria si snoda lungo la sequenza di spazi aperti, tra loro collegati, che segnano il quartiere di San Zeno: le triangolari piazze Corrubio e Pozza, e la scenografica Piazza San Zeno, dove si assiepa il grosso delle bancarelle e dove il mercatino si espande come un prolungamento del sagrato della cattedrale.Al margine di Verona Antiquaria si trova anche qualche bancarella di: l’associazione Retrobottega, che dal 2014 ha preso in mano e rinnovato il format dell’evento, propone occasionali. Piacevole alternativa è quella di accomodarsi ai tavolini dei tanti locali che si affacciano su Piazza San Zeno.Verona Antiquaria apre già alle 8 del mattino – vale la pena puntare la sveglia per assicurarsi i pezzi più pregiati – e vi aspetta fino alle 17 d’inverno, che diventano le 18 con il passaggio all’ora legale.Oltrepassato l’Adige (il ponte più vicino è quello del Risorgimento) ci si trova nel cuore di Verona, tra Piazza delle Erbe , il balcone di Giulietta e Romeo, l’ Arena romana : incanti da non perdere, o da rivedere.Se t'interessa l'argomento, leggi anche il nsotro articolo sui mercatini dell'antiquariato più importanti del Veneto : Verona Antiquaria: quartiere San Zeno, Verona.: la prima domenica del mese, ad esclusione di agosto.Questo è il calendario 2019: 6 gennaio, 3 febbraio, 3 marzo, 7 aprile, 5 maggio, 2 giugno, 7 luglio,1 settembre, 6 ottobre, 3 novembre, 1 dicembre.: dalle 8 alle 17 (novembre-marzo), dalle 8 alle 18 (aprile-ottobre).: ingresso libero.: mercatino dell’antiquariato.: maggiori informazioni sul sito ufficiale – tel. 334 9454883.: Verona si trova al crocevia tra le autostrade A4 Milano-Venezia, e A22 Modena-Brennero, distante 161 km da Milano , 114 km da Venezia , 142 km da Bologna Anche in treno è all’incrocio tra le linee Milano-Venezia e Roma-Brennero. Dalla stazione ferroviaria a piazza San Zeno: bus 91 e 5 minuti a piedi.Per chi arriva in volo: bus navetta dall’Aeroporto Valerio Catullo al centro città.