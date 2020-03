Vinitaly a Verona: il salone dei vini e dei distillati

Il programma di Vinitaly Verona

Dal 1967 asi tiene l’appuntamento principale nel panorama italiano legato al mondo dei vini.Stiamo parlando ovviamente di Vinitaly, che nei primi anni della kermesse si presentava come “Giornate del Vino Italiano”, per poi assumere l’attuale denominazione nel 1971.Oggiè ormai un’occasione speciale per i wine lovers di tutto il mondo, che si ritrovano nei padiglioni di Veronafiere per assaggiare, acquistare, parlare, confrontare e fare cultura del vino.Per il 2020 la manifestazione era inizialmente prevista nel mese di aprile, ma l'emergenza Coronavirus aveva inizialmente fatto slittare l'evento a giugno, con la speranza che la situazione potesse migliorare rapidamente.Gli sviluppi del contagio hanno però costretto gli organizzatori ad, rimandando il tutto all'anno prossimo.Con un comunicato dello scorso 23 marzo, Veronafiere ha quindi annunciato che per la prima volta nella sua storia Vinitaly dovrà posticipare la manifestazione, e con essa anche le concomitanti Sol&Agrifood ed Enolitech.Le nuove date delle manifestazioni sono riprogrammate alOvviamente non sono ancora disponibili i dettagli per il Vinitaly 2021.Veronafiere concentrerà la seconda parte del 2020 al sostegno del business delle aziende italiane sui mercati.Al momento, come spiega il direttore generale Mantovani, "oltre a lavorare con investimenti straordinari sui nostri eventi internazionali Vinitaly Chengdu, Vinitaly China Road Show, Wine South America (23-25 settembre 2020), Vinitaly Russia (26 e 28 ottobre 2020), Vinitaly Hong Kong (5-7 novembre 2020), Wine To Asia (9-11 novembre 2020) e le iniziative della Vinitaly International Academy, ci mettiamo a disposizione del settore e del sistema della promozione per considerare la realizzazione di un evento innovativo il prossimo autunno a servizio delle aziende".Vinitaly, Salone Internazionale del vino e dei distillatiVeronafiere, Viale del Lavoro n°8, Verona.dal 18 al 21 aprile 2021.maggiori informazioni sul sito ufficiale (riferiti alla scorsa edizione)biglietto giornaliero 85 €;abbonamento per 4 ingressi 150 €;gratuito per visitatori con disabilità certificate.Per ulteriori informazioni si può contattare il numero 045 8298561 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).Vinitaly si può comodamente raggiungere percorrendo l'autostrada A4 Milano-Venezia, uscendo a Verona Sud e seguendo le indicazioni per la Fiera, oppure percorrendo l'autostrada A22 Brennero/Modena (uscita: Verona Nord - indicazioni Fiera).Il collegamento con il quartiere fieristico sarà garantito da navette gratuite in servizio sui principali percorsi, da e verso i parcheggi, il centro città, la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova e l'aeroporto Catullo di Verona.