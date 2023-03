Il Verona Flower Show

Informazioni, date, orari e prezzi della mostra mercato

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Arriva a Verona per la prima edizione un evento interamente dedicato al vivaismo e all’artigianato di qualità. Ilaccoglie ilnel fine settimana del, una festa di primavera che ospita circa 65 fra i migliori produttori e collezionisti di rarità botaniche.Il, riconosciuto come monumento nazionale, risale al tardo Rinascimento ed è considerato. Non solo: da qui si gode anche di una delle più belle viste panoramiche di Verona. La location si presta quindi perfettamente a fare da cornice a questa manifestazione che per l’occasione propone al pubblico tantissime: si spazia dalle collezioni di orchidee, ai frutti antichi, passando per le piante carnivore e le piante grasse, fino ad arrivare alle rose da collezione, bulbi, ortensie, bonsai, aromatiche e molte altre.Sui banchi degli espositori ci sono anchecome il miele, la visciola, lo zafferano e i loro derivati, e poi ancora spezie provenienti da tutto il mondo, artigianato naturale, attrezzatura e arredamento da giardino. Sono previste inoltre(è però necessaria lasul sito ufficiale, vedi link nello specchietto riepilogativo in fondo all’articolo) come corsi sul giardinaggio tenuti da esperti e laboratori per ragazzi/e.L’appuntamento di Verona fa parte di una kermesse primaverile che tocca anche altre città in Italia: qui puoi leggere le informazioni sul Firenze Flower Show e quelle sul Perugia Flower Show Verona Flower ShowGiardino Giusti, Verona.6-7 maggio 2023.ingresso giornaliero 15 €;abbonamento due giorni 25 €;ingresso ridotto (per i possessori di Carta Verde della Rivista Vita In Campagna) 14 €;ingresso pet friendly (per chi arriva in compagnia del proprio animale domestico) 14 €;ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni e per diversamente abili.Il biglietto si può comprare online o direttamente sul posto.aperto dalle ore 9 alle 20.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’autostrada A4, uscire a Verona Sud e poi proseguire su Viale delle Nazioni, Viale del Lavoro, Viale del Piave, via Franco Faccio e Lungadige Porta Vittoria e infine Via Giardino Giusti.In treno e in autobus: dalla stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova raggiungere Piazzale XXV Aprile e la stazione Porta Nuova B1, prendere il Bus 71 Largo Castiglioni e scendere alla fermata Piazza Isolo B.Procedere in direzione nord su Interrato dell’Acqua Morta verso Piazza Isolo. Svoltare a destra e prendere Via Porta Organa, poi ancora verso destra e prendere Via Giardino Giusti.