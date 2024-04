La Giornata dello Speck Alto Adige IGP a Naturno

Informazioni utili e orari per partecipare alla Festa dello Speck IGP

Una giornata dedicata alla gastronomia altoatesina, con protagonista lo Speck Alto Adige IGP. Tanta musica dal vivo, show cooking, varie attività per i più piccoli mentre i prodotti gastronomici accenderanno di gusto e saporr la piazza del Municipio di Naturno.Latorna protagonista, per la terza volta, ain Provincia di Bolzano! La prima edizione risale al 2022, ed è proprio nata per celebrare il più celebre prodotto tipico della regione, uno dei simboli culinari dell’Alto Adige.la ridente località dellaospiterà una grande festa, ricca di musica dal vivo, specialità enogastronomiche e prodotti tipici selezionalti.Sarà una ghiotta occasione per grandi e piccini e glidel Sudtirolo avranno la possibilità di conoscere tutti gli aromi e profumi delloe i segreti della sua versatilità in cucina. E mentre inebriati di profumi e sapori vi muoverete intrae il ricco, ilospiterà. Non mancheranno le, in modo da offrire un'esperienza indimenticabile a tutta la famiglia!Il prgramma prevede l'intervento dellache aprirà la manifestazione, seguita alle 11:15 dalla, affidata a Silvia Fontanive e alla figlia Stella. A seguire unocon Tina Marcelli del ristorante gourmetdi Fleres che ci svelerà alcuni piatti originali a base diLa frizzante performance dei “” e le raffinate sonorità dellaimpreziosiranno la manifestazione e allieteranno sia grandi che piccoli. Al centro della giornata, però, ci sarà la gastronomia, con tante specialità innovative a base diDa non perdere gli stand del, dove ospiti e curiosi avranno l’occasione di degustare anche altri prodotti di qualità dell’Alto Adige come il formaggio, i vari tipi di pane e i vini, gli oli essenziali e tanto altro ancora., è un piccolo paese nel. Situato a 15 km di distanza Merano , è facilmente raggiungibile in auto, treno o pullman. È qui che soffia il. Sarà forse per questo motivo che questa zona conta la maggiore concentrazione di produttori di speck?Laè quindi l’occasione perfetta anche per visitare i, immergendosi nella storia custodita da fortezze e castelli della zona, come la, residenza estiva di Reinhold Messner e sede di uno dei musei del circuito. Numerose anche le escursioni da poter fare a piedi o in bicicletta immersi nell’incantevole natura incontaminata altoatesina.Laè organizzata dalla Società Cooperativa Turistica Naturno e daled è sostenuta dalle associazioni locali. Si svolge con qualsiasi condizione meteorologica e non è richiesta alcuna iscrizione.

Nome: Giornata dello Speck IGP

Dove: piazza Municipio, Naturno (Bolzano).

Data: 5 maggio 2024.

Orari: dalle 10 alle 18

Prezzo: ingresso gratuito.

Orari e programma: sito ufficiale

Come arrivare: è facile giungere a Naturno, da Bolzano proseguire lungo la SS38 (Strada del Passo dello Stelvio), superare le uscite di Merano, proseguire oltre la cittadina di Rablà fino ad arrivare al borgo di Naturno. Piazza del Municipio si incontra proseguendo diritto, lungo la Hauptstrasse.



