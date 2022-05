La Notte delle Cantine lungo la Strada del Vino dell'Alto Adige

Informazioni utili, date e orari dell'evento

Per glie per tutti coloro che amano ilc’è un appuntamento imperdibile. Le cantine della famosa(quest'anno la manifestazione si concentra nella sua parte meridionale, per la precisione a), aprono le porte per svelare i loro segreti di esperti maestri vinicoli: è laOgni cantina offredei propri prodotti, direttamente dal produttore al consumatore. Troverete inoltre le specialità culinarie del luogo; potrete visitare lenei masi più remoti di queste vallate, dove fare il vino è un tradizione antica tramandata di padre in figlio con passione e amore.di queste 17 cantine a conduzione famigliare riusciranno a trasmettere i valori antichi come l’amore per il vino e per la terra, un'esperienza di arricchimento culturale unica abbinata alla, un prodotto ricercato e di qualità che è un privilegio poter assaggiare.Lungo il percorso si possono anche visitare le moderne e imponenti aziende vinicole del territorio trovando un altissimo standard qualitativo di vini che sono conosciuti e apprezzati in tutto il mondo. In ogni cantina vengono inoltre organizzati, tra cui visite guidate, appuntamenti musicali e culturali.Lasi svolge sabato. L’organizzazione mette a disposizione un servizio di bus navetta che accompagna i visitatori da una cantina all’altra in totale sicurezza e comodità. Ilcollega le cantine tramite percorsi guidati, sia diretti che circolari.Notte delle CantineCaldaro, Termeno, Cortaccia, Ora e Montagna (provincia di Bolzano).11 giugno 2022.dalle 17 alle 24.Maggiori informazioni sul sito della Strada del Vino e sul sito ufficiale dell'evento.10 euro.festa enologica.