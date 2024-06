Concerti in alta quota sulle montagne del Trentino: i Suoni delle Dolomiti

Programma 2024

28 agosto - Carminho (ore 12)

31 agosto - Die Cellisten des Mozarteum Salzburg (ore 12)

3 settembre - Bandakadabra (ore 12)

Dal 4 al 6 settembe - Paolo Cognetti, Mario Brunello, Pietro Brunello ( trekking musicale )

) 6 settembre - Micah P. Hinson, Alessandro 'Asso' Stefana (ore 12)

7 settembre - Clarissa Bevilacqua, Vicki Powell (ore 12)

8 settembre - Camerata Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam ( L'Alba delle Dolomiti , ore 6:40)

, ore 6:40) 10 settembre - Faraualla (ore 12)

13 settembre - Lana Kos, Raffaele Abete e I Solisti di Verona (ore 12)

14 settembre - Quartetto Arod (ore 12)

15 settembre - Foy Vance (ore 12)

17 settembre - Raphael Gualazzi (ore 12)

19 settembre - Gurdjeff Ensemble (ore 14)

21 settembre - Renaud Garcia-Fons Trio (ore 12)

22 settembre - Sarah Willis & The Sarahbanda (ore 12)

25 settembre - Paolo Conte Legacy (ore 14)

28 settembre - Potenziali Evocati Multimediali (ore 12)

29 settembre - Roberto Vecchioni (ore 12).

Informazioni utili per partecipare ai Suoni delle Dolomiti

Per gli amanti della montagna, del trekking e della musica, torna la rassegna, che richiama in Trentino migliaia di turisti appassionati dell'alta quota. Come probabilmente già saprete,: qui infatti gli spettacoli non avvengono nei teatri o nei palazzetti, ma direttamente sulle vette delle, Patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'UNESCO.I musicisti, così come il pubblico, raggiungono a piedi il palco naturale stabilito per l'esibizione e danno vita a suggestivi concerti o spettacoli teatrali. L'acustica? Non costituisce affatto un problema, anzi: con l'altitudine, la particolare conformazione delle rocce e l'aria aperta, i suoni vengono spinti verso l'alto per un'esperienza di ascolto perfetta.I Suoni delle Dolomiti tornano, in un periodo che segna il passaggio fra le stagioni e i colori della natura. L'idea è quella di fare scoprire la montagna anche al di fuori del periodo estivo normalmente più affollato, quando i sentieri e i pascoli sono già parecchio frequentati. In questo modo si vuole ribadire anche un messaggio diche negli anni ha sempre accompagnato il festival.Come ogni anno, l’incontro e il dialogo fra musica e natura, che incontrandosi celebrano in maniera rispettosa i palchi aperti delle Dolomiti del Trentino, senza barriere fra musicisti e pubblico.I grandi spazi aperti, i sentieri segnalati e gli impianti aperti in sicurezza sono una garanzia rispetto al periodo che stiamo vivendo, ma ovviamente un contributo importante deve darlo il pubblico con unGli appuntamenti sono come sempre. Alcuni appuntamenti speciali invece si tengono allee sono chiamati "Le Albe delle Dolomiti", ma ci sono anche i(di 3 giorni, a pagamento e a numero limitato) nei quali musicisti e partecipanti, accompagnati dalle Guide Alpine del Trentino, condividono la quotidianità del cammino, della vita in rifugio e di concerti in un contesto intimo.Di seguito riportiamo le date e gli ospiti de I Suoni delle Dolomiti e rimandiamo al sito ufficiale (vedi link nello specchietto riepilogativo qui sotto) per il programma completo con informazioni, luoghi e orari degli eventi:I Suoni delle Dolomitisulle vette del Trentino.dal 28 agosto al 29 settembre 2024.ingresso gratuito.maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale