Trekking musicali sulle Dolomiti trentine

Informazioni utili, date e orari per partecipare al trekking musicale

Calendario delle aperture

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Dal 1995 il festivaloffre ai turisti un motivo in più per trascorrere l'estate fra le prestigiose e maestose vette. Il programma propone iniziative mirate per soddisfare le esigenze di un pubblico ormai abituato ad ascoltare il meglio della produzione musicale internazionale.Dall'alba al tramonto, le Dolomiti si trasformano in un suggestivo palcoscenico all'aria aperta fruibile da tutti. Anche dagli inguaribili. È così che è nato il capitolo dedicato a chi ha sempre desiderato unire le passeggiate fra boschi e sentieri alla suggestione indotta da stili musicali spesso consolidati, resi protagonisti dell'iniziativa.Nel riccoquest'annodi tre giorni,Il percorso nasce da un'idea del violoncellista Mario Brunello e si sviluppa nel territorio di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Val Rendena, sulle. È questo scenario suggestivo ad accogliere il Progetto Speciale che Mario Brunello condivide con Gevorg Dabaghyan.Intrecciando in un ricamo le note del violoncello con le atmosfere evocate dal Duduk (strumento ad ancia in legno di albicocco, tradizionale della cultura armena), le melodie affondano le radici nella millenaria storia della musica dell'in un dialogo con la musica occidentale.Nello specifico ilsi sviluppa secondo questo programma:- Primo giorno: lunghezza 8,6 km, tempi di cammino 3 ore e 30 minuti, dislivello + 990, - 368, difficoltà E. Il percorso attraversa pascoli e ghiaioni.- Secondo giorno: lunghezza 7,1 km, tempi di cammino 2 ore e 30 minutii, dislivello +380, -452, difficoltà E. Il percorso si sviluppa lungo un sentiero panoramico sentiero caratterizzato da saliscendi e passaggi tra grossi massi.- Terzo giorno: lunghezza 6,2 km, tempi di cammino 2 ore e 20 minuti, dislivello +5, -900, difficoltà E. Il percorso si sviluppa in discesa tra pareti rocciose verticali, ripidi costoni boscosi e pianori erbosi.Il trekking musicale ha un costo di partecipazione di(info 0465 447501).I posti sono limitati e il costo comprende i pasti (alcuni al sacco), prime colazioni, alloggio nei rifugi, accompagnamento e assistenza delle guide alpine, transfer e t-shirt del festival. Sono a carico degli iscritti le bevande e il sacco lenzuolo.Ricordiamo infine che è necessario un abbigliamento adatto e un minimo di allenamento per partecipare.I Suoni delle Dolomiti - Trekking musicalesulle Dolomiti di Brenta, provincia di Trento.dal 10 al 12 settembre 2022.: iscrizione 430 euro chiamando il numero 0465 447501.trekking.maggiori informazioni sul sito ufficiale