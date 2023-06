Il Trenino dei Castelli in Trentino: alla scoperta di fortezze e sapori delle Valli del Noce

Il percorso del Trenino dei Castelli

Informazioni, date, programma e prezzi del Trenino dei Castelli

Calendario delle aperture

Maggio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Giugno 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Agosto 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Settembre 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

rappresentano due estremi. Mentre nella prima si concentra il più alto numero didi tutto il Trentino, nella seconda i manieri sono rari. In pochi sono riusciti, in quella zona, a contrastare lo spirito di indipendenza della popolazione. Visitare entrambi i territori alla ricerca delle suggestioni antiche, ma sempre attuali, prodotte dalla vista delle fortificazioni erette a difesa di territori e popoli in rapporto alla loro evoluzione, è così ancora più emozionante.Per assaporare meglio le caratteristiche delle valli, la Ferrovia Trento-Malè ha dato vita a un mezzo dedicato, il, che daprende per mano i turisti e li conduce in un viaggio di quattro tappe, tutti iDa Trento il treno parte alle ore 8:40 alla volta di, dove si prosegue il viaggio in. La prima tappa è a, località situata in una conca nell'Alta Val di Sole, dove manifestazioni e sagre continuano a tramandare antichi usi e costumi.Un tempo Ossana, oggi nota soprattutto per le opportunità di svago legate a sport ed escursioni, era il polo religioso della zona, grazie alla sua deliziosa Pieve. Era anche un importante centro di governo: a testimoniarlo è il, dal nome del Santo a cui è dedicata al cappella interna che, dal 2014, dopo la fine dei restauri, ha aperto i battenti al pubblico.Le prime notizie scritte sono datateanche se le origini pare si perdano in un periodo precedente, nell'epoca in cui il potere era gestito dai Longobardi. Chi lo costruì fu certamente attento a garantirne tutta l'inespugnabilità del caso. Il castello sorge infatti su unosul quale poggiano tre lati, resi praticamente inaccessibili. Il valzer delle successioni ne hanno fatto girare la titolarità fino alla scrittrice austriacaPremio Nobel per la pace nel 1905 che ne condivise la proprietà fra '800 e '900. L'imponentealto benè un punto di osservazione privilegiato per far correre lo sguardo lungo i pendii della Val di Sole.Lasciata Ossana, il Castello di San Michele e la cima della Presanella, il viaggio continua in pullman per raggiungere, mirabile esempio di una architettura difensiva che riassume le caratteristiche legate agli stili veneti, tedeschi e lombardi, che si incrociavano in quell'area, all'epoca territorio di confine con ilIl primo nucleo risale al '200. Le fattezze erano quelle di una casa a forme di torre a cinque piani voluta dalla famiglia Cagnò. Nel 1464 il palazzo venneche ampliarono la costruzione rendendola ciò che oggi vediamo. L'attuale proprietà è pubblica; il castello appartiene infatti alla provincia di Trento che ha finanziato il restauro.Ora il maniero ospita mostra ed eventi all'interno delle sale affrescate e del grande salone da ballo. Una leggenda narra che la torre per un certo periodo si sia trasformata in, nella quale la contessina, nota con il nome di Olinda, venne reclusa dal padre per impedire il matrimonio con l'umile menestrello Arunte. Olinda restò fedele al suo giuramento d'amore tanto da morirne.La terza tappa del tour fra i castelli ci porta anei pressi della località diOggi il castello è una residenza privata. I proprietari sono disponibili ad aprire le sue porte in occasioni speciali, come l'arrivo del Trenino dei Castelli.con la suala più alta di tutta la Provincia, Castel Valer affonda le sue origini nel 1211, anno al quale risalgono le prime notizie.Il suo nome è da collegare ail santo a cui era dedicata la cappella interna, come spesso accadeva nei manieri, interamente decorata dai fratelli Giovanni e Battista Baschenis, pittori itineranti di origine bergamasca. La sua proprietà non è più cambiata a partire dal 1368. In quell'anno, fu la famiglia Sporo (o Spaur) ad assumerne la titolarità che continua ad oggi.sono le sale affrescate che compaiono all'interno del castello diviso fra la struttura più antica, del XIV secolo chiamatae la seconda più recente di un paio di secoli, definitaL'utlima tappa ci porta vicino alla località didove sorge il castello più famoso,Dall'aprile del 2010, dopo il passaggio di proprietà che nel 1992 l'ha inserito fra gli immobili appartenenti alla provincia autonomia di Trento, il castello è statoperiferica deldi Trento.Le sue origini risalgono al XIII secolo. Ad ordinarne la costruzione fu una delle famiglie più antiche e potenti del Trentino, i Tono (o Thun). Learroccati su una collina a dominare l'intera Valle, sono simbolo dell'architettura difensiva di quel periodo che ha dato i natali anche alla, imponente e maestosa dalla quale si accede per arrivare al cortile interno e quindi al Palazzo Baronale. Fra le sale, quella che più colpisce è la, le cui pareti sono rivestite da legno di cirmolo.Durante la giornata ci si ferma per il pranzo al Ristorante Il Giardino. Alle 19:30 è previsto il rientro a Trento in pullman.Il Trenino dei Castellipartenza e rientro a Trento.tutti i sabati dal 6 maggio al 9 settembre 2023.6-13-20-27 maggio3-10-17-24 giugno1-8-15-22-29 luglio5-12-19-26 agosto2 e 9 settembre.Maggio e giugno: intero 84 euro / minori di 16 anni 74 euro / bambini 0-4 anni (non compiuti) gratis.Luglio, agosto e settembre: intero 89 euro / minori di 16 anni 79 euro / bambini 0-4 anni (non compiuti) gratis.la prenotazione è obbligatoria fino a esaurimento posti presso APT Trento, Monte Bondone oppure sul sito ufficiale.Ore 8:10 ritrovo a Trento presso la stazione della ferrovia Trento-Malé.Ore 8:40 partenza del trenino.Ore 10:25 arrivo a Mezzana, da dove si prosegue il giro in pullman.A seguire visita ai castelli San Michele, Caldese, Valer e Thun.Pranzo presso il Ristorante Il Giardino.Ore 19:30 rientro a Trento.Maggiori informazioni, dettagli e prenotazioni sono disponibili su www.iltreninodeicastelli.it