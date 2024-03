Da Trento al lago di Lases: itinerario ad anello in bici

Il percorso

Il nostro tour da Trento al lago di Lases, in sintesi

Se si abita o se si trascorrono le vacanze a, per gli amanti dellaci sono dei bei giri di poche ore o di tutta la giornata, pianeggianti o con sali e scendi più o meno impegnativi. Il percorso diche raccontiamo qui è un giro ad anello che conduce alfacendo ritorno via Lavis. Non è troppo lungo né troppo impegnativo, però con un bel tratto in salita. È interamente su strada, quindi l'ideale sarebbe usare la bici da corsa, ma non si tratta di qualcosa per "addetti ai lavori": bastano anche solamente due ruote, dei freni, una sella ed è fatta!Si parte da 200 m s.l.m. del capoluogo, precisamente da, all'estremità meridionale del, porta che apriva la città alla Valsugana. S'imbocca via Venezia e si va in direzione, che si trova nella parte collinare a est di Trento (inizia subito la salita, quindi la cosa migliore da fare sarebbe scaldare un po' i muscoli facendo una pedalata in pianura prima di inerpicarsi).Si oltrepassano le frazioni di San Donà e di San Vito e si arriva alla rotonda di Cognola. Qui s'imbocca la SP17 in direzione Villamontagna. Attenzione, perchè al primo tornante c'è un incrocio: qui bisogna svoltare a destra proseguendo sulla SP17 che diventa più stretta, la cosiddetta "" che congiunge Cognola con il paese di Civezzano. Prima di arrivare al paese si può ammirare, sulla destra, una dellea fine '800, la "" a 500 m s.l.m.Il Trentino era parte dell'Impero austro-ungarico e questa costruzione serviva per vigilare dall'alto il tratto di Valsugana tra i monti Celva e Calisio.Si può dire cheè già terminato. Dopo aver sorpassato il forte, al primo incrocio si gira a sinistra e si attraversa Civezzano fino ad arrivare al termine del paese dove si trova una rotonda e, subito dopo, un semaforo. Qui si prende la strada che va versoe la, cioè la SP71.Da questo punto il percorso è molto semplice: si prosegue sulla SP71 attraversando varie frazioni fino ad arrivare al piccolosulla sinistra prima, e al bellissimosulla destra dopo, a circa 640 m s.l.m. Quello di Lases è uno deie, se si intraprende questo giro in estate, consiglio di approfittare dell'acqua fresca di questo lago per fare un bagno; nonostante possano esserci molti altri bagnanti, è possibile trovare il proprio angolo di quiete.All'incrocio che si trova immediatamente dopo il lago, all'ingresso del paese di, si svolta a sinistra imboccando la SP76 in direzione. Siamo in piena zona di(attività molto proficua fino agli anni '90 del secolo scorso, ma ora in crisi). Su questo tratto di strada, infatti, si viene colpiti dal paesaggio fatto di montagne sezionate: verdi e boscose all'esterno, mentre il loro interno, esposto alla vista dal lavoro degli operai e dei macchinari, di un color rosso ruggine.Superato il paese di Albiano, si prosegue sulla SP76 e inizia la discesa, lunga e piacevole. Si oltrepassano i paesi di, si percorre un tornante che gira a sinistra e poco dopo si abbandona la SP76 e si svolta a destra per prendere laQuesta deviazione consente di arrivare alla frazione di San Lazzaro, sullache costeggia il torrente Avisio. Girando a destra si arriva ad un bar molto accogliente ed alla mano che si affaccia sul ponte che porta al paese di. Qui ci si può fermare per bere una meritata birra e, nel frattempo, ammirare ilal di là del torrente. Detto anche, per via del suo visionario inventore, consiste in un'opera architettonica romantica piuttosto curiosa e affascinante: un giardino pensile sospeso grazie a terrazzamenti e strutture aggrappate alla roccia delOra si può tornare a Trento. Costeggiando il, si riprende la via Sponda Trentina da dove si era arrivati. Giunti all'incrocio con la Statale 12, stando molto attenti alle auto, bisogna attraversarla. Guardando verso sinistra si vede un cartello con indicata la ciclabile. Seguendo le indicazioni si arriva alla ciclabile pianeggiante che, costeggiando il fiume, porta direttamente a Trento.Trento - Lases - Albiano - Lavis - Trento.circa 40 km.circa 3 ore.Castello del Buonconsiglio (Trento) - Forte Tagliata Superiore (Civezzano) - Lago di Valle - Lago di Lases - Cave di Albiano - Giardino dei Ciucioi (Lavis) - Torrrente Avisio - Fiume Adige.Ti piace viaggiare? Visita il nostro canale dedicato agli