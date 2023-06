L'Alba delle Dolomiti, i concerti al mattino sulle montagne

Informazioni, data e orari dell'Alba delle Dolomiti

Leall'alba. Uno spettacolo di colori e atmosfere che non smette mai di stupire. Ancor più se ad aggiungere pathos contribuisce l'arte. L'iniziativada anni rende ancora più preziosa la manifestazione I Suoni delle Dolomiti nella quale si inserisce.Alle 6:30 del mattino di, quando il sole con il suo risveglio inonda le vette di colori caldi e splendenti,si esibiranno al Col Margherita, in. Per l'occasione, infatti, si incontrano il violoncello Maggini del ‘600 di Mario Brunello e il Polish Cello Quartet, formazione che riunisce i violoncellisti Tomasz Daroch, Wojciech Fudala, Krzysztof Karpeta e Adam Krzeszowiec.Il programma del concerto de L’Alba delle Dolomiti prevede l’esecuzione di rarissime trascrizioni per ensemble di violoncelli come il concerto per violoncello Dvorak e il Bolero di Ravel.si recupera alle ore 17:30 al Teatro Navalge di Moena. I biglietti per l’accesso gratuito in sala sono in distribuzione fino ad esaurimento dalle ore 15:30 presso la cassa del teatro.L'Alba delle Dolomiti.Col Margherita (2560 m, Passo San Pellegrino), Moena (Val di Fassa, provincia di Trento).1 settembre 2023.gratuito.spettacolo alle ore 6:30 del mattino.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale o al numero 0462 609500.dal Passo San Pellegrino con la funivia Col Margherita (portata oraria 1.300 persone) e poi a piedi, 20 minuti di cammino, dislivello negativo 100 metri, difficoltà E.In alternativa, dal Passo San Pellegrino lungo il sentiero 658 fino alla Forcella di Pradazzo e poi 695,1.45 ore di cammino, dislivello 534 metri, difficoltà E.Si raggiunge la location anche dal Passo Valles lungo il sentiero 658,1 ora di cammino, dislivello 400 metri, difficoltà E.Per chi vuole, è disponibile anche l'escursione a pagamento con le Guide Alpine del Trentino. Info e prenotazione obbligatoria presso gli uffici turistici della valle.Cortesia foto: Ronny Kiaulehn