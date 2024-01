L'arrivo di Sissi e dell'Imperatore Francesco Giuseppe

Il Carnevale Asburgico a Madonna di Campiglio: gli eventi

Informazioni, date e programma del Carnevale Asburgico

Calendario delle aperture

Febbraio 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Era il lontano settembre 1889 quando la bellissima Principessa di Wittelsbach,, arrivò per la prima volta a. Trascorse una settimana alla scoperta dei meravigliosi paesaggi, delle fresche acque e dell’aria salubre ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Una montagna che rimase impressa nell’animo dell’eroina del sogno, tanto che dopo poche stagioni, nel 1894, ci fu il grande ritorno. È questo il prologo del Carnevale Asburgico di Madonna di Campiglio che conosciamo oggi.Risuonarono per tutto il Trentino i 33 colpi a salve sparati dalle batterie di cannone, si sparsero ovunque i suoni delle campane e gli evviva di riverenza di un popolo in festa: Madonna di Campiglio e tutto il Trentino salutarono nuovamente l’arrivo dell’Imperatrice, questa volta accompagnata dal grande Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe.Grande fermento ed eccitazione per l’arrivo della coppia reale: “Mai questa superba stazione alpina, questo sontuoso luogo di festa della natura, dalle vette supreme dei monti luccicanti di ghiaccio, mai ebbe tanta gloria come quella di cui si ammanta oggi in cui ospita la augusta coppia sovrana dell’Austria nostra”.Così recitava La Gazzetta di Trento in onore della visita dei grandi sovrani. È così che il clamore e il fermento per l’arrivo dell’Imperatore e dell’Imperatrice d’Austria ai piedi delle Dolomiti di Brenta vengono rivissuti ancora oggi nelle vie e nei saloni addobbati della regina delle nevi con cinque giorni di sfarzo ed eventi memorabili, come realmente accadeva a metà dell’800.si svolge il Carnevale Asburgico di Madonna di Campiglio, splendida rievocazione storica dell’antica vita alla corte imperiale: uno sfavillante susseguirsi di sfilate in abiti d’epoca, spettacoli teatrali, salotti letterari, cene regali, balli di piazza e ricevimenti sontuosi, sciate e cortei in fiaccolata tra i boschi innevati.La festa vera e propria del Carnevale cominciacon la rievocazione storica dell’arrivo a Madonna di Campiglio dell’Imperatore Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, uno sfarzoso corteo di carrozze accolto da trombettisti esultanti. Per le vie del paese dame, cavalieri, ussari e dragoni a cavallo pronti a inchinarsi e sventolare le bandiere reali tra le esplosioni di giubilo del pubblico in attesa. Il corteo e la Corte prenderanno poi i loro posti sul palco di neve per dare inizio alla cerimonia di benvenuto. La festa continua con vin brulè, gruppi musicali e ballerini nelle piazze.Il programma proseguecon l'aperitivo asburgico, mentrec'è la festa dei bambini.è la volta di "Un tè con Sissi" presso il Salone Hofer nel centro di Madonna di Campiglio in compagnia del ricercatore locale Paolo Luconi Bisti e di Giordana Luchesa, esperta di storia del costume e moda e membro del Corist (Coordinamento rievocatori storici trentini). A seguire tè con pasticcini con Sissi.torna la sciata imperiale in costume d'epoca insieme alla coppia reale e alla corte., infine, chiusura del Carnevale Asburgico con il Gran Ballo dell'Imperatore.Carnevale AsburgicoMadonna di Campiglio (Trento).dal 10 al 16 febbraio 2024.Sabato 10 febbraioArrivo della Corte in Val Rendena.Domenica 11 febbraioOre 17:30 Arrivo della Corte a Madonna di Campiglio.La Corte Asburgica arriva nel centro di Madonna di Campiglio, per dare il via ai festeggiamenti del Carnevale con musica e balli (in collaborazione con il Filò della Val Rendena). Arrivo della Principessa e dell'Imperatore in carrozza.Lunedì 12 febbraioDalle ore 18 “Aperitivo Asburgico”, continuano i festeggiamenti a Madonna di Campiglio in compagnia della principessa Sissi. Un tuffo nel passato con gli aperitivi a tema nei bar e locali.Martedì 13 febbraioCarnevale dei bambini, grande festa per tutti i bambini, truccambi, balli e zucchero filato presso Piazza Sissi (a cura di Pro Loco Madonna di Campiglio).Mercoledì 14 febbraioOre 16 "Un tè con Sissi: aneddoti e vicende sulla Principessa". Quattro chiacchiere presso il Salone Hofer, prestigioso salone delle feste degli Asburgo, in compagnia del ricercatore locale Paolo Luconi Bisti e di Giordana Luchesa, esperta di storia del costume e moda e membro del Corist (Coordinamento rievocatori storici trentini). A seguire tè con pasticcini in compagnia di Sissi.Giovedì 15 febbraioOre 9:30 "Sciata Asburgica", la sciata in costume d'epoca insieme alla coppia reale e alla corte, con l'accompagnamento dei maestri di sci.Venerdì 16 febbraioOre 19 Gran Ballo dell'imperatore, il tradizionale ballo in costume d’epoca presso lo storico Salone Hofer, intrattenimento musicale e balli.Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale