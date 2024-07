3 segreti della Valle dei Mocheni: cosa nasconde l'incantevole valle nelle montagne del Trentino

Dove si trova

Scoprite i segreti della Valle dei Mocheni che attirano turisti dall'Italia e da altri paesi.La Valle dei Mocheni non è stata chiamata incantata invano. Questo luogo nasconde molti segreti e leggende. Da diverse generazioni, gli abitanti del luogo credono che nella valle vivano streghe, maghi e gnomi che la proteggono dalle disgrazie. Ma il più grande segreto dei Mocheni è la sua atmosfera. La natura, la cultura e le tradizioni dei locali creano un'incredibile simbiosi che ispira ogni turista che viene qui.Bersntol, come viene chiamata la Valle dei Mocheni nel dialetto locale, è nascosta nella parte occidentale del Lagorai. Anche se da Trento alla valle ci sono solo 20 chilometri e mezz'ora di macchina, questa zona non è simile alle altre situate nelle montagne del Trentino.È possibile raggiungere l'Incantevole Valle dei Mocheni da Trento non solo con la propria auto. Dalla stazione degli autobus della città a Palù del Fersina - quale paese della valle? - c'è un autobus. Si può arrivare lì in 40 minuti.Se viaggiate da città lontane in Italia o da altri paesi, vi consigliamo di prendere l'aereo. L'aeroporto più vicino a Trento si trova a Verona. Si trova a 90 km dalla città. È possibile trovare offerte vantaggiose sui motori di ricerca di voli. Ad esempio, i voli Kissandfly sono tra i più convenienti.Da Verona a Trento è meglio prendere il treno. C'è un autobus navetta dall'aeroporto alla stazione ferroviaria. È inoltre possibile prendere un taxi o noleggiare un'auto.I primi coloni in questa regione arrivarono nel 1200. Venivano dalla Baviera e dal Tirolo. Il modo di vivere delle loro comunità si concentrava intorno alle fattorie. Ciò rese la zona economicamente indipendente e privò gli abitanti della valle della necessità di cercare contatti con il mondo esterno. Grazie a questo, in questa valle italiana si sono conservati fino a oggi il dialetto tedesco locale, le usanze e le tradizioni.Nel XV secolo l'industria mineraria si sviluppò nella Valle dei Mocheni. Ciò fu favorito dalla scoperta di giacimenti di rame, ferro e argento. Ma quando nel secolo scorso i giacimenti si esaurirono e l'estrazione di minerali cessò, gli abitanti del luogo furono costretti a tornare all'agricoltura e all'allevamento. Per saperne di più sul passato dell'Incantevole Valle, è possibile visitare il museo Valle dei Mocheni e la miniera Grua va Hardömbl. Le esposizioni del museo raccontano il modo di vivere degli abitanti del luogo, i loro mestieri e le loro usanze. Visitare la miniera permette di vedere come venivano estratti i minerali in passato e di percepire l'atmosfera di quei tempi.Non mancate di andare alla cascata di Roveda. È uno dei luoghi più incantevoli della regione. Intorno alla cascata sono state allestite piattaforme panoramiche da cui si aprono viste sulle Alpi.Vicino alla cascata si trova il lago Erdemolo. Questo specchio d'acqua di montagna cristallino è il cuore della Valle dei Mocheni. Nelle acque del lago si riflettono le cime delle montagne, creando un paesaggio a specchio incredibilmente bello. Sulle rive del Lago Erdemolo è possibile fare un picnic, pescare o semplicemente ammirare la bellezza. Entrate anche nella Chiesa di San Mauro nel paese di Fierozzo. Questa piccola chiesa è famosa per i suoi bellissimi affreschi e reperti religiosi.Il Palazzo Municipale di Palù del Fersina è un altro luogo da non perdere. Questo edificio funge da municipio del paese di Palù del Fersina. Ha mura in pietra e finestre ad arco. All'interno il palazzo è decorato con affreschi e arredato con antichi arredi.I Mocheni sono un vero gioiello delle Alpi, dove, una volta arrivati, dimenticherete le preoccupazioni quotidiane e vi immergerete in un mondo di leggende. Non pensate se andare o meno. Pianificate un viaggio nella Valle Incantata ora e scoprite tutta la magia dell'Italia!