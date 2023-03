Il Firenze Flower Show

Informazioni, date, orari e prezzi del Firenze Flower Show

Calendario delle aperture

Aprile 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

è lache anima il Firenze nel weekend dell’. La kermesse è dedicata agli amanti del verde di qualità e del giardinaggio. Per l’occasione la festa accoglie 70 fra i migliori produttori e collezionisti di rarità botaniche per mostrare al pubblico le loro varietà più particolari e presentare alcune anteprime assolute a livello nazionale.sono protagonisti di questa manifestazione ormai giunta alla: in esposizione troviamo tantissime specie di rose, ortensie rare, orchidee, agrumi, peonie, camelie e azalee, ma anche cactacee e succulente, olivi secolari, pelargoni, piante mediterranee, carnivore, piante aromatiche insolite e alberi da frutto in specie antiche.Ci sono inoltre banchi dedicati all’, all’artigianato di qualità, allee ai prodotti di benessere naturali. Tra gli eventi collaterali del Firenze Flower Show segnaliamo ie le mini-conferenze sulla storia, l’uso e la cura delle piante,, laboratori e attività dedicate ai bambini per avvicinarli all’ecologia e al rispetto dell’ambiente.all’interno della mostra mercato sonoe aperte a tutti/e, ma occorre(vedi link nello specchietto riepilogativo qui sotto).Firenze Flower ShowGiardini Corsini, via della Scala n°115, Firenze.ingresso giornaliero 8 €;abbonamento due giorni 10 €;ingresso ridotto (iscritti alla Facoltà di Agraria presentando il libretto universitario e per i possessori di Carta Verde della Rivista Vita In Campagna) 7 €;ingresso pet friendly (per chi arriva in compagnia del proprio animale domestico) 7 €;ingresso gratuito per i ragazzi sotto i 12 anni e per diversamente abili.Il biglietto si può comprare online o direttamente sul posto.aperto dalle ore 9 alle 20.Maggiori informazioni e programma completo sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook dedicata.dall’auostrada A1, uscire a Firenze Scandicci ed entrare nella SGC FI-PI-LI, poi proseguire su Viale Etruria seguendo le indicazioni per Piazzale della Porta al Prato.In treno: dalla stazione ferroviaria Santa Maria Novella, proseguire a piedi per circa 700 metri seguendo le indicazioni per via della Scala. Il Giardino Corsini si trova sulla sinistra.In autobus: dalla stazione ferroviaria Santa Maria Novella, proseguire per circa 2 minuti a piedi fino alla stazione Scalette dove si prende il bus numero 17 (direzione Boito). Scendere alla fermata Scala Porta al Prato. Appena scesi, il Giardino Corsini si trova sulla sinistra.Hotel Embassy -The Moon Boutique Hotel & Spa -/ Palazzo Montebello - prenota online adesso