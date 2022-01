BIAF, la Biennale Internazionale dell'Antiquariato di Firenze

Informazioni utili, date e orari della Biennale

Calendario delle aperture

Settembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ottobre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Latorna nel 2022 dopo che nel 2021 era stsata rimandata a causa della pandemia, anche considerando che nell’ultima edizione prima della pandemia aveva toccato numeri da record con oltre 28.000 visitatori.Oggi la BIAF è considerata la, che con cadenza biennale porta ail meglio dell'antiquariato a livello internazionale invitando un gruppo di antiquari in grado di proporre una scelta varia e di spessore di opere, garantita da un autorevole vetting.I galleristi e i collezionisti provenienti dall’Italia e dal resto del mondo si danno quindi appuntamentoper la BIAF, che si tiene nella suggestiva cornice di, nel centro storico del capoluogo toscano.Per l’occasione gli ospiti potranno godere non solo deie delle bellezze artistiche della città, ma anche degli appuntamenti festosi organizzati nelle ville e nei palazzi storici di Firenze. La Biennale, infatti, non si limita alla sola esposizione di pezzi d’antiquariato all’interno di Palazzo Corsini, ma propone anche un ricco palinsensto che comprende– culturali e mondani – promosso in collaborazione con il Comune di Firenze e gli altri partner. Al momento non è ancora noto il programma ufficiale della manifestazione, che sarà svelato nei prossimi mesi.Biennale Internazionale dell’Antiquariato di FirenzePalazzo Corsini, via del Parione n°11, Firenze.dal 24 settembre al 2 ottobre 2022.intero 15 € incluso il catalogo ufficiale della mostra (prezzo riferito all’ultima edizione).maggiori informazioni sul sito ufficiale Palazzo Corsini si trova sul Lungarno omonimo tra Ponte Santa Trinita e Ponte alla Carraia. Dalla superstrada Livorno - Pisa - Firenze proseguire per Firenze centro. Ci sono alcuni parcheggi e garage nelle vicinanze (Palazzo Corsini – Via del Parione 11; Parcheggio Stazione Santa Maria Novella – Piazza Stazione; Parcheggio Il Cestello – Piazza Cestello; Garage Europa – Borgognissanti 96; Garage Giglio – Via dei Fossi 50/r; Garage Sole – Via del Sole).Dalla stazione FS “Santa Maria Novella” si raggiunge Palazzo Corsini in 10 minuti a piedi.La linea 6 dell’autobus collega la stazione alla sede espositiva, fermata Santa Maria Novella. Prendere via dei Fossi e proseguire a piedi per 5 minuti.