Il presepe vivente di Morcone

Arroccato sul Monte Mucre si erge, uno dei più antichi. Le vie anguste, le scalinate ripide e strette, le mura di pietra delle case rendono l’atmosfera del piccolo paese incredibilmente suggestiva. Per questo motivo, da anni, i morconesi organizzano qui un evento imperdibile, l'evocativo, in cui tutto il borgo diventa protagonista.”, come è stato chiamato, viene allestito ilnelle case, nelle strade e nei prati, che diventano lo scenario perfetto per riproporre la magia della Natività.Gli abitanti si impegnano per la realizzazione di questo spettacolo, dove. Fabbri, falegnami, calzolai e sarte riempiono i vicoli insieme ai pastori e ai loro animali che si aggirano per le strade alla ricerca dellaCosì, i momenti più importanti della nascita del bambinello di- solitamente impersonato dall’ultimo bimbo nato in paese nell’anno appena trascorso - vengono rivissuti con la loro messa in scena.Percorrendo le stradine si attraversa il centro storico e si giunge a, dove in uno scenario irreale, attraversato dal torrente e dominato da “La Prece”, ci si ritrova nell’area della Natività. Qui alle(e in replica alle) si assiste all’Annuncio dell’Angelo a Maria, al viaggio verso Betlemme di Giuseppe e Maria, fino alla nascita di Gesù, cullato dal suono degli zampognari di San Polo Matese.La nascita di Gesù viene celebrata realizzando uno spettacolo che prevede anche l'arrivo dei pastori illuminati dalle fiaccole e dal bagliore delle, mentre la stella cometa guida i Magi fino alla grotta.Se ti interessa l'argomento, leggi anche il nostro articolo sui principaliIl presepe nel presepeMorcone (Benevento).3-4 gennaio 2023.ingresso 3 euro.il 3 gennaio la visita si può effettuare in due fasce orarie distinte, mentre il 4 gennaio è prevista una sola fascia d'ingresso, con rappresentazione alle ore 20.- Fascia 1ore 15:30 si entra per la visita agli ambienti nel centro storico.Chi entra in questa fase può assistere, alla fine del percorso, alle scene della Natività che si svolgono alle ore 18.- Fascia 2ore 17:30 si entra per la visita agli ambienti nel centro storico.Chi entra in questa fase può assistere, alla fine del percorso, alle scene della Natività che si svolgono alle ore 20.- Obbligatorio prenotare in anticipo.- Ai visitatori singoli si consiglia di presentarsi in Fascia 2.Maggiori informazioni e prenotazioni sul sito ufficiale e al numero 345 7030521 (anche Whatsapp).Email: info@presepenelpresepe.org raggiungere Morcone in automobile è semplice.Provenendo da Roma si percorre l’A1 in direzione Benevento, quindi seguire per Campobasso. Chi viaggia da Bari dovrà percorrere l’A16 in direzione Campobasso con uscita a Benevento. Chi proviene dall’A14 dovrà invece uscire a Termoli e proseguire in direzione Benevento. In tutti i casi, seguire quindi le indicazioni per Morcone.In alternativa si può optare per il treno. Morcone infatti è ben collegata con le principali città della regione.L’aeroporto di riferimento è quello di