La 'Ndocciata di Agnone, il grande rito del fuoco in Molise

Torna puntuale come ogni anno ad Agnone , comune del Molise quasi alle porte dell' Abruzzo , la famosa, uno deglipiù suggestivi del nostro Paese tanto da essere riconosciuto come "Patrimonio d'Italia per la Tradizione".La ‘Ndocciata tradizionale è una manifestazione molto antica le cui radici risalgono ai Sanniti, una festa fatta propria dal Cristianesimo che si svolge la sera del, la notte di Natale.All'appuntamento prendono parte le contrade di Agnone (Colle Sente, Capammonde e Capabballe, Sant'Onofrio, Guastra e San Quirico), con tantissimi portatori di torce di tutte le età vestiti con cappe, cappelli neri e gli abiti della tradizione contadina che sfilano in questa processione lungo le vie del paese come fosse una luminosa scia di fuoco.La processione inizia alle 18 e prima sfilano i figuranti con i prodotti della terra e gli animali della campagna, poi i portatori di ‘ndocce. Il corteo comincia con le torce più piccole, quelle singole, e poi seguono quelle più grandi (20 fiaccole per un peso di 140 kg). Ad animare la sfilata anche piroette e coreografie di fuoco dei portatori di ‘ndocce. Giunti in piazza si accende unche ha il significato di un gesto purificatore, la gente dice addio alle "cose brutte" dell'anno per salutare quello nuovo.Il clamore che accompagna la sfilata del corteo con stendardi e scene di vita contadine di colpo viene sostituito dal silenzio mistico che precede il rito del fuoco.L'espressione "'Ndocciata" arriva da "ndocce", vale a dire le torce che vengono adoperate per la sfilata; sono, costruite in modo completamente artigianale con tronchi d’abete bianco e fasci di ginestre secche tenute insieme; hanno la forma di una raggiera, detta a ventaglio, sono alte oltre tre metri, prevedono da due fino a venti fuochi e vengono trasportate in spalla lungo le vie del borgo dai portatori che indossano la cappa tradizionale dei pastori. Il legno è quello del vicino bosco diche brucia bene perché molto resinoso; è considetato un albero cosmico con un alto valore spirituale.Nell'anno 2012, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico le Poste Italiane hanno emesso undella serie tematica "il folklore italiano" dedicato proprio alla 'Ndocciata per valorizzare questo patrimonio della tradizione e nel 2015, la ‘Ndocciata ha sfilato sulla darsena dei navigli di Milano, come evento di punta di Expo in Città.: La 'Ndocciata: Agnone (Isernia): 24 dicembre 2019.: ingresso gratuito.: festa religiosa .: maggiori informazioni sulla pagina Facebook della manifestazione o sul sito della Pro Loco siamo a circa 40 km da Isernia.Per raggiungere Agnone da Campobasso è necessario prendere la Strada Statale 87 Bifernina e imboccare la SS 17 per poi continuare sulla SS 650, attraversare Pescolanciano e seguire per Agnone.Da Isernia è necessario prendere la SS 85, proseguire sulla SS 17 e svoltare in direzione di San Salvo prima e di Agnone poi.Da Napoli è necessario prendere l'Autostrada A1 Roma - Napoli, uscire a Caianello e seguire le indicazioni per Isernia.Nei pressi di Agnone sono disponibili numerosi parcheggi.Per arrivare ad Agnone in treno: è opportuno sfruttare la stazione ferroviaria di Isernia, situata a circa 40 chilometri di distanza, per poi prendere l'autobus della linea Lariviera.Per arrivare ad Agnone in aereo: l'aeroporto più vicino è quello di Pescara, a poco più di 100 km di distanza.