Il presepe vivente di Tricase

Informazioni utili, date e orari del presepe

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il famosissimo, annoverato tra gli otto presepi più longevi del Sud Italia, torna quest’anno nella suggestiva location di, da cui si può ammirare un meraviglioso paesaggio sui territori circostanti.Giunto nel 2021 alla, il presepe si conferma evento religioso e culturale in cui si mescolano abilmente spiritualità, recupero delle antiche tradizioni e valorizzazione del territorio.Una vera e propria dichiarazione d’amore a questa terra è infatti ciò che avviene puntualmente per questa manifestazione, in cui i cittadini stessi difungono da figuranti o si dedicano al complesso allestimento di più di 2 km di percorso e di rivisitazione storica della natività contestualizzata in Salento.Nel corso degli anni, grande studio e impegnativo lavoro hanno permesso di riscoprire non solo le tradizioni del posto, ma anche gli antichi, le, glie i mezzi utilizzati in antichità, sapientemente costruiti da artigiani e contadini locali, per i quali questo presepe vivente rappresenta un’autentica missione, così come per buona parte della popolazione tricasina.Tema del presepe vivente di Tricase 2021 è la: non solo la rievocazione della nascita di Gesù, ma la rinascita di tutta la comunità e l'inizio di un percorso di rigenerazione ed evoluzione di uno dei. Quest'anno, infatti, sarà conferito al Presepe Vivente di Tricase il prestigio della filatelia di Stato con la realizzazione del francobollo Natale 2021 di Poste Italiane (cerimonia l'1 dicembre alla Sala del Trono di Palazzo Gallone)Ilsarà possibile vivere l’indimenticabile esperienza di ammirare questa splendida rievocazione della Natività composta da più di cinquanta scene.Si potranno contemplare scenari quali lao la, per arrivare alle rappresentazioni dei più antichi mestieri salentini. Dal calzolaio alle donne impegnate a impastare le “orecchiette”, al conciabrocche, ai contadini a lavoro presso mulini e frantoi, il tutto fedelmente ricostruito con precisione e accuratezza per far sì che coloro che vengono in visita per questo grande evento possano realmente calarsi nel passato salentino tanto quanto nelle scene bibliche.Culmine di questo lungo e suggestivo percorso è naturalmente la, davanti alla quale viene posta la fiammella della Luce della Pace.Ricordiamo che l'evento è gratuito e che il Green Pass è necessario per visitare il presepe.contrada Monte Orco, Tricase (Lecce).25-26-28-30 dicembre 2021 e 1-2-4-6 gennaio 2022.ingresso gratuito.dalle ore 17 alle 20:30.Maggiori informazioni sulla pagina ufficiale Tricase si trova all'estremo sud della Puglia.Per chi viaggia in auto, superstrada Lecce - Maglie - S.Maria di Leuca.