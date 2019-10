Il presepe vivente di Equi Terme

Il borgo toscano diogni anno si anima, in corrispondenza dell'arrivo delle feste natalizie, grazie a unconosciuto in tutta la Lunigiana.Giunta nel 2019 alla XXXI edizione, la manifestazione vanta ormai un notevole successo anche grazie allain cui svolge: il, infatti, mette a disposizione uno scenario splendido, con le vie del borgo e l'entrata delleche costituiscono uno sfondo perfetto per la messa in scena della Natività.I caldi colori delleimpreziosiscono tutto il borgo, mentre la visita dei figuranti in costume, vestiti come ai tempi della nascita di Gesù, è accompagnata da canti natalizi che risuonano per le strade: si tratta a nostro avviso di uno dei presepi viventi più belli d'Italia Ilsi sviluppa per un tempo di 40-60 minuti, nel corso dei quali si ha l'opportunità di osservare i diversi personaggi del presepe intenti a svolgere le loro occupazioni tradizionali: un'occasione da non perdere, insomma, anche per conoscere i più. Dalle cordatrici ai formaggiai, passando per le tessitrici e le filatrici, senza dimenticare i falegnami e gli scultori, sono nel complesso più di duecento le comparse che riproducono fedelmente la popolazione di duemila anni fa. Non mancano gli arrotini, gli impagliatori di sedie, le pastorelle, i tornitori e i maestri cialdonai.Ecco che le strette vie di Equi Terme vengono come immerse in un clima magico, con i fondi che in questo periodo vengono trasformati in botteghe artigianali. Il presepe segue un itinerario che si articola verso ilper poi dirigersi verso il, le cui acque scorrendo generano una musica soave che si concretizza in un'atmosfera altamente suggestiva. Si arriva, infine, presso la, che si trova all'ingresso delle grotte, che possono essere visitate fino a un'ora prima dell'inizio della manifestazione attraverso visite guidate studiate e organizzate ad hoc.Il presepe vivente di Equi Terme andrà in scena: in particolare, per il 24 dicembre l'inizio è previsto alle 20:30, con la conclusione in programma alle 23:30.Il 25-26-27 dicembre, invece, l'inizio è previsto per le 18, con la conclusione alle 21.Davanti al presepe sarà allestito unograzie al quale chi lo vorrà avrà l'opportunità di assaporare e degustare i prodotti tipici del posto, ma anche vin brulè e castagne.L’evento si terrà anche in caso di pioggia.Equi Terme (provincia di Massa-Carrara, Toscana).dal 24 al 27 dicembre 2019.il 24 dicembre dalle 20:30 alle 23:30;il 25-26-27 dicembre dalle 18 alle 21.5 euro, gratis sotto i 7 anni.maggiori informazioni sul sito ufficiale : In auto, è necessario prendere l'autostrada A15 Parma La Spezia e uscire ad Aulla; quindi, si prosegue fino al bivio di Cormezzano lungo la Strada Statale 63 del Cerreto, per poi continuare verso Equi Terme.In treno si può scendere alla stazione di Equi Terme, situata lungo la linea delle FS Aulla - Lucca Cortesia foto: www.grottediequi.it