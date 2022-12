Il presepe vivente tra i Sassi di Matera

In quella che è una delle più belle città italiane, durante il periodo natalizio ha luogo uno spettacolo indimenticabile. Torna quest'anno il grande Presepe Vivente di Matera, ormai giunto alla XII edizione, nonostante alcuni ritardi che ne hanno complicato l'organizzazione.

Il tema dell'edizione 2022-23 è "Ascolta la mia voce". Il presepe vivente va in scena l'8-9-10-17-18 dicembre 2022 e il 6-7-8 gennaio 2023 con un nuovo format in via del tutto eccezionale.



Per questa edizione il presepe vivente si divide infatti in due parti: ci sono scene presepiali ferme negli ambienti al chiuso nei Sassi di Matera e, per la prima volta, una rappresentazione sacra-teatrale al Teatro Guerrieri, presso lo storico Palazzo dell’Annunziata, nel cuore di Piazza Vittorio Veneto.



Al Cine Teatro “Guerrieri” gli attori propongono l’Annunciazione, la Visitazione, il Sinedrio, la Corte di Erode e la Natività. Per l'occasione vengono riservati ai cittadini materani 30 posti gratuiti per ogni spettacolo (sono in programma quattro spettacoli al giorno).

Lo spettatore è completamente immerso nella magia della Natività tra voci narrate, luci, suoni ed effetti speciali. Lo spettacolo dura circa 50 minuti ed è un modo per vivere lo spirito del Natale toccando i momenti salienti e rievocativi del Presepe.



Il presepe vivente coinvolge attori professionisti lucani, associazioni culturali del Sud Italia e compagnie teatrali appulo-lucane per dare vita agli antichi mestieri e riproporre ai visitatori l’atmosfera della lontana Galilea, in cui nacque Gesù più di 2000 anni fa.

La realizzazione è curata dal regista e direttore artistico Gianpiero Francese, che propone metodi e processi di ideazione e realizzazione innovativi nei contenuti.



La seconda parte dell’evento è una passeggiata guidata nei Sassi dove, in alcuni ambienti scavati, vengono allestite in forma statica le scene del presepe. Gli arredi di scena solitamente utilizzati nel percorso del Presepe Vivente classico per questa volta sono utilizzati come “quinte ferme” del presepe. In questo modo i visitatori possono vivere l'emozione di scoprire i Sassi e completare il percorso presepiale lungo questo itinerario rievocativo.



Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Dicembre 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il Presepe nei Sassi di MateraMatera (Basilicata).8-9-10-17-18 dicembre 2022 e il 6-7-8 gennaio 2023.biglietto 12 euro dai 10 anni in su;ridotto 8 € per i bambini fino a 9 anni.Prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale o direttamente in biglietteria al CineTeatro “Guerrieri” fino a esaurimento biglietti.ore 14-15:30-17-18:30.Quattro repliche giornaliere della durata di circa 50 minuti.Maggiori informazioni sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook del presepe.raggiungere Matera in auto è semplice percorrendo l’autostrada. Per chi proviene dal Salento si segue la SS106 Jonica fino all’uscita Matera.È impossibile raggiungere la città direttamente con il treno, essendo essa sprovvista di una stazione ferroviaria, tuttavia esiste un servizio navetta che la collega con le stazioni di Bari, Metaponto e Ferrandina.Numerosi pullman partono dalle principali città italiane.L’aeroporto di riferimento è quello di Bari Palese da cui è poi possibile spostarsi a Matera grazie alle navette.parcheggio multipiano via Saragat, parcheggio multipiano via Scotellaro, parcheggio multipiano via Cappelluti, parcheggi comunali in via Castello, via La Nera e via Lucana.