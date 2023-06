Festa della Madonna della Bruna a Matera il 2 luglio

Storia. La tradizionale Festa della Bruna

Informazioni utili per partecipare alla Festa della Bruna

Calendario delle aperture

Luglio 2023 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Il gioiello storico della regione, la bellissima, organizza solitamente una celebrazione speciale all'inizio dell'estate chiamata la, o più semplicemente Festa della Bruna.I giorni che precedono questo tradizionale evento del 2 luglio sono un momento ottimo per visitare la città, che appare in tutto il suo splendore e vive dell'eccitazione dei preparativi:e gli abitanti vivono i preparativi della grande festa che termina con uno straordinario spettacolo pirotecnico sui Sassi e sull'antistante gravina.La grande festa ha radici storiche antiche (nel 2023 sono), ed è corredata da alcune leggende popolari che spiegano l'origine di questa strana usanza di(Carro Navalis) che passa in sfilata tra le vie cittadine.Una leggenda vuole l'usanza nata direttamente da un miracolo, con una ragazza trasformatasi miracolosamente in una statua della Vergine. Un'altra tradizione racconta invece che il carro trionfale fosse distrutto in un episodio dagli stessi materani, per non farlo cadere in mano ai saraceni che avevano preso d'assalto la città di Matera. Oppure l'usanza di distruggere il carro trionfale nasce da una insurrezione dei cittadini di Matera nei confronti del Conte Tramontano, un tiranno che lesinava i contributi per la festa della patrona cittadina.Qualunque siano le motivazioni e le leggende, la, che corrisponde alla data cattolica della festa della Visitazione quand'essa fu istituita da Papa Urbano VI, ed è un momento particolare per la città: di norma ogni anno viene infatti regolarmente presentato un carro nuovo, un'opera unica e irripetibile, e regolarmente esso viene distrutto dalla foga popolare in uno spettacolo davvero particolare. L'evento inizia, quando si svolge la tradizionaleAnche se siamo all'albache annunciano il passaggio dell'icona della Vergine. Più tardi in mattinata la statua della Vergine Maria viene condotta nella chiesa del Piccianello. Da qui uscirà in processione sul(in cartapesta) e si muoverà lungo le strette strade cittadine con la protezione di alcuni cavalieri, che impediscono alla folla di distruggere anzitempo il carro trionfale.e mostra l'intensa devozione popolare alla figura della Madonna della Bruna.In serata la statua della Vergine e la processione fanno il loro ingresso nel, dove il carro esegue i rituali, per simboleggiare l'unione tra la città die la Madonna della Bruna. Mentre la statua viene ricondotta in Cattedrale il carro prosegue il suo percorso verso la: viene allora letteralmente, con i cavalieri che provano a respingere i primi assalti, ma alla fine il carro è consegnato all'orda festante ed urlante che riesce letteralmente a farlo a pezzi. Questo momento è conosciuto come "lo strappo", in dialetto "u strozz", ed è veramente impressionante.Une notevole spessore artistico viene praticamente “” dalla folla: ciascuno dei cittadini si porterà infatti a casa, felice, il suo frammento diLa sera si respira in città l'adrenalina derivante dall'eccitazione popolare di questo evento, e si vivono momenti di grande festa. L'attesa cresce poi dopo la mezzanotte quando si svolge l'impressionatee illuminano di colori la spettacolare gravina, ponendo fine a un'intensa, faticosa ma entusiasmante giornata di folklore tradizionale.Festa della BrunaMatera (Basilicata).2 luglio 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni e dettagli sono disponibili sul sito ufficiale