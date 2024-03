I Mercatini di Primavera a Matera

Informazioni, date e orari dei Mercatini di Primavera

Calendario delle aperture

Marzo 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Aprile 2024 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Arrivano i Matera , con un calendario che si sviluppa su undici giorni di appuntamenti, abbracciando anche i weekend della domenica delle Palme e quello di Pasqua.in, a pochi passi dalla storica Fontana Ferdinandea di Piazza Vittorio Veneto, questa fiera dell’enogastronomia, dell’artigianato e del turismo propone tantissimi momenti di svago, possibilità di fare shopping, eventi, spettacoli e laboratori.tutti i giornisono protagoniste le aziende del Made in Italy, che portano i propri tipici e manufatti provenienti da molte regioni italiane. L'spazia tra salumi e formaggi, dolci, taralli, vino, olio, pasta artigianale, liquori e centinaia di altre specialità, ma c'’è anche l’con la ceramica dalla Campania, bijoux, borse e prodotti in pelle, foulard in filato di bamboo da Firenze, quadri classi e moderni da Campobasso, e poi ancora cristalli profumati da utilizzare per la cromoterapia, le creme e i cosmetici alla canapa e all’olio di canapa per il corpo e molto altro.Non mancano glifirmati dall’Associazione Cuochi Materani, i, organizzati dall’Istituto Alberghiero IIS “A. Turi” di Matera, i laboratori artigianali (27 e 28 marzo) dei campanacci di Pasqua a cura della Cooperativa Oltre l'Arte Matera e il Maestro Uccio Santochirico, ma c’è spazio anche per la“Pasqua Risurrezione Rinascita” tutti i giorni (ore 10-24) in Piazza Vittorio Veneto, con le foto dell’Archivio Storico dell’Associazione MUV di Matera e dei suoi fotografi.Per quanto riguarda il, ci saranno artisti di strada, lo spettacolo del Teatro Nazionale dei Burattini, musica popolare, la caccia al tesoro e il Grande Gioco dell’Oca.Mercatini di Primavera – Gusto Italia in Tourvia Luigi La Vista, Matera.dal 22 marzo all’1 aprile 2024.ingresso gratuito.aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle 24.Maggiori informazioni e il programma completo degli appuntamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ufficiale. Infoline tel. 375 564384.