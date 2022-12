Storia

Il presepe vivente di Greccio

Informazioni, date e orari del Presepe di Greccio

rappresentazioni dalle ore 17:30, eccetto il 24 dicembre (inizia alle ore 22:30).

per chi decide di raggiungere Greccio in auto

, da nord si prende l'autostrada A1 in direzione Firenze-Roma, si deve quindi uscire al casello per Orte e seguire verso Terni.

Da qui si trovano svariate indicazioni per Greccio. Da sud si imbocca l'autostrada A1 direzione Napoli-Roma, poi la bretella di ricongiungimento a Roma Nord in direzione Firenze e si esce a Fiano romano, da qui si seguono le indicazioni per Rieti, Terni e infine Greccio.

In treno

si arriva con la linea Terni-Rieti-Sulmona.





ampio parcheggio nel centro storico del paese, nei pressi del santuario e in via San Francesco, ma è possibile che vengano allestite zone ad hoc.

Torna alao, per dirla più semplicemente, il. Si tratta di un appuntamento che giunge nel 2022 alla 49° edizione, ma le sue radici sono molto più antiche, tanto che siamo oggi al 799° anniversario.Tutto cominciò nel 1209 circa. In quel periodo erano frequenti le incursioni dei lupi a Greccio, che decimavano non solo il bestiame, ma erano diventati un pericolo anche per le persone in paese. San Francesco d'Assisi, che si trovava da queste parti, riuscì a placare le loro aggressioni e decise di trasferirsi in una capanna che aveva costruito qui.Dopo un viaggio nella, Francesco vide nel borgo una grande somiglianza cone decise di celebrare la notte del Natale con la ricostruzione della nascita del Cristo. Era il 1223 e fu quella la prima volta che si mise in atto il presepe vivente che ha reso così celebre questo borgo incastonato a 700 metri di altitudine.Dal 1972 la tradizione del presepe vivente è ripresa grazie allaAttualmente laè suddivisa in sei quadri. Grazie all'accurata preparazione fino nei minimi dettagli di scenografia e di dialoghi, nonché alla puntuale riproduzione dei costumi dell'epoca, si può rivivere la magia del Natale. Il luogo, del resto, si presta perfettamente allo scopo.Il presepe è ormai un'attrazione per Greccio e prende vita quest'anno(vedi specchietto riepilogativo in fondo all'articolo).A disposizione dei visitatori vengono installate delle tribune con un totale di, nonché diverse tensostrutture riscaldate per l'accoglienza dei turisti durante la. Contestualmente, chi visita Greccio può fare un giro anche per i, allestiti per l'occasione durante le feste.Ti piacciono i presepi? Leggi anche il nostro articolo suiRappresentazione Storica del Primo Presepe al Mondo: Greccio (Rieti).24-26-28 dicembre 2022 e 1-6-7-8 gennaio 2023.maggiori informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco.