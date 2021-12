I mercatini di Natale a Greccio

Informazioni utili, date e orari dei mercatini di Natale

Calendario delle aperture

Dicembre 2021 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Gennaio 2022 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

C'è un luogo che sembra. Incastonato tra suggestive rocce, come una perla custodita dalla natura e dove, durante il periodo natalizio, viene realizzato un favoloso presepe e un grazioso mercatino.Si tratta di, antico borgo famoso proprio per il suoe per il santuario francescano dove si trovano diversi segni tangibili della presenza di San Francesco che si ritirava in preghiera in questi luoghi.In occasione delil paese si veste di luci, colori, profumi e musiche: tutto ha il gusto e la magia delle feste ed è impossibile non viverlo tra le affascinanti bancarelle della, che nel 2021 giunge alla XXIII edizione.Anche quest'anno sono realizzate in legno, come piccole casette, nelle quali trovare non solo pezzi per il presepe, ma una serie di prodotti tipici dell'artigianato locale e tantissimi gustosi prodotti della cucina tradizionale.Ci sono idee regalo per tutta la famiglia come decorazioni natalizie fatte a mano, oggetti artigianali in ceramica, legno, vetro, piccole sculture, ricami. Non mancano gli eventi, tra cui mostre di pittura e visite guidate nel centro storico, ma anche la possibilità di visitare laTutti i fine settimana e i festivi, inoltre, troviamo iper le vie del centro storico.Per i più piccoli ricordiamo infine "", l'appuntamento di mercoledì 5 gennaio 2022 (ore 16, Piazza Roma).La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Per l'ingresso è richiesto l'uso della mascherina e il Green Pass."Greccio...Il Presepio" - Mostra Mercato dell'artigianato e dell'oggettistica per il presepeGreccio (Rieti).: 4-5-6-7-8, 11-12, 18-19, 22-23-24-25-26-28-29-30-31 dicembre 2021 e 1-2-3-4-5-6 gennaio 2022.dalle ore 10 alle 18.Il 24 e 31 dicembre dalle ore 10 alle 14.Il 25 dicembre e 1 gennaio dalle ore 14 alle 18.maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di Greccio e sulla pagina del Turismo di Greccio Greccio è abbastanza facile da raggiungere. Con l'autobus si può arrivare da Roma, con partenza dalla stazione Tiburtina (Cotral) e da Rieti (Cotral).In auto da nord si deve prendere l'autostrada A1 con direzione Roma. Si esce quindi per Orte e si segue per Terni, infine si seguono le indicazioni per Greccio.Da sud, invece, si deve prendere l'autostrada A1 in direzione Roma. Da qui si prende la direzione Firenze, si esce al casello Roma Nord e si prosegue un direzione Rieti, da dove si segue per Terni e si prende l'uscita per Greccio.In treno si giunge a Greccio da Rieti e da Terni.ci sono alcune aree dedicate al parcheggio, come quella vicino al Santuario e nel centro storico, a nord della piazza dove si svolge il mercatino, è possibile che vengano adibiti ulteriori spazi allestiti per l'occasione.