Il presepe vivente di Dogliani Castello

Informazioni, date e orari del presepe vivente

Calendario delle aperture

Il Comune di, terra di vino e tradizioni contadine nel cuore delle, si trasformerà in occasione del Natale in una magica Betlemme, grazie a un bellissimo e suggestivoLa manifestazione, giunta nel 2021 alla sua, si conferma anche quest'anno tra i, per i quali migliaia di persone giungono non solo dal, ma da diverse parti dello Stivale.Il rione, ovvero la parte alta e nucleo medievale della città, viene preparato con cura e minuziosa attenzione per i dettagli. Nelle notti del 23 e del 24 dicembre di ogni anno cessa di essere centro abitativo moderno per calarsi nell'atmosfera dell'anticaLe, ogni traccia di modernità eliminata e si lascia che siano le torce e i focolai a scaldare e illuminare gli spettatori per far sì che si immergano nellamessa in scena da circaSi torna dunque indietro di più di duemila anni: i visitatori troveranno vasai, falegnami, fabbri ma anche soldati a cavallo e pastori. Basterà avvicinarsi a una delle tanteappositamente arredate di questa Betlemme doglianese per osservare i bravissimi figuranti intenti a fare rivivereCi saranno donne impegnate nella filatura, fornai intenti a preparare il pane, osti che accoglieranno i viandanti con un bel bicchiere di vino nelle loro locande e, naturalmente, due viandanti molto speciali.percorreranno infatti le vie del rione Castello in cerca di riparo, per poi rifugiarsi in una piccola capanna insieme a un bue e un asinello e, ovviamente, al loro bambino appena nato.Sarà una Betlemme autentica, dove isaranno cuciti ad hoc per rispettare gli usi dell'epoca. Gli attrezzi sono forgiati appositamente, i dialoghi adattati alla vita del tempo, ma sarà anche una Betlemme particolare, dal sapore "piemontese". È il pastore Gelindo (un personaggio langarolo) a indicare a Giuseppe e Maria la capanna in cui rifugiarsi e dove questi ultimi dialogheranno anche in piemontese.I visitatori, accompagnati dai canti dei pastori e dagli angioletti, potranno seguire laverso la mangiatoia e celebrare laTutto viene, quando si comincia a tagliare la legna, a legare insieme i cestini, a preparare martelli e attrezzi da lavoro per rendere quest'esperienza più autentica possibile.Per accedere al presepe è previsto un servizio gratuito didal rione Borgo. L'area limitrofa è provvista di ampi parcheggi illuminati.La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme sanitarie, con Green Pass rafforzato e mascherina obbligatoria. Non è richiesta la prenotazione, ma gli ingressi sono scaglionati a partire dalle ore 20.L’ingresso non è più a offerta libera ma a(5 euro), eccetto per i bambini sotto i 10 anni (gratis).centro storico di Dogliani Castello (Cuneo).23 e 24 dicembre 2021.a partire dalle 20:30.intero 5 euro;bambini sotto i 10 anni gratis.maggiori Informazioni sul sito ufficiale della Pro Loco e sulla pagina Facebook dedicata.