Il Presepe vivente di Genga, nella Gola di Frasassi, il più grande al mondo

Presepe vivente di Genga

Grotte di Frasassi,

Ancona).

Calendario delle aperture

Dicembre 2019 D L M M G V S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Diniego di responsabilità: la Redazione cerca di mantenere sempre aggiornate le date di apertura, ma consigliamo di visionare i siti ufficiali prima di organizzare una visita.

Torna anche quest'anno lo splendido, che viene rappresentato in una cornice a dir poco mozzafiato, tra le pareti rocciose e la stretta gola delle Grotte di Frasassi , nelle Marche Sono due le date fissate in occasione delle prossime festività natalizie: ile ilNon si tratta di un presepe vivente qualunque, perché quello di Genga è per estensione, infatti la rappresentazione si snoda su una superficie di 30.000 metri quadri lungo il costone roccioso che conduce fino al Santuario di Valadier. Facile immaginare quale sia la bellezza e il fascino e dei luoghi e della rappresentazione.Ogni dettaglio è stato meticolosamente studiato. I costumi riprodotti dopo un accurato studio, ma non solo, anche i cibi vengono cotti realmente e distribuiti, assieme a un bicchiere di vin brulè o tè caldo, per ritemprare i visitatori. Sonoi che vengono impegnati per la rappresentazione della Natività che, dal 1981, anno della sua nascita, enfatizza la magia delle feste del Natale. Si parte dal grandee si raggiunge l'inizio del percorso con la navetta.Da qui inizia l'incontro con i figuranti: soldati romani, pastori, artigiani, popolo. Lungo il sentiero nel bosco, luci e suoni rendono davvero suggestivo l'ambiente, fino a entrare nella gola dove si può godere di uno spaccato dellaai tempi della Natività.La fine del percorso si trova nella grotta che custodisce il prezioso, mentre il suono delle cornamuse accompagna i visitatori lungo il tratto finale della salita. Il dislivello da percorrere è di circa 300 metri e lungo circa 700 metri, un po' faticoso ma fattibile a meno che non si soffra di particolari disturbi. I cani sono ammessi.Genga (26 e 29 dicembre 2019dalle 14:30 alle 18:30.7,5 euro adulti; bambini sotto i 10 anni gratis.maggiori informazioni sul sito ufficiale per raggiungere il Parco della Gola Rossa di Frasassi in aereo si deve atterrare all'aeroporto Raffaello Sanzio ad Ancona-Falconara e da li spostarsi con l'autobus. Le Autolinee Senesi effettuano la maggior parte dei collegamenti extraurbani tra Ascoli Piceno, Porto S. Wlpidio, S.Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Civitanova, Porto Recanati e le Grotte di Frasassi.In treno la linea è quella di Ancona-Roma, fermata Stazione Genga-San Vittorio Terme.In auto si deve prendere l'uscita per Ancona Nord, si prosegue quindi sulla SS76 Ancona/Roma e si esce a Genga, da qui si segue la segnaletica che indica le grotte.non si può parcheggiare nei pressi delle grotte e quindi dell'inizio del percorso della rappresentazione. Si devono seguire i cartelli che indicano il grande parcheggio auto delle grotte, ben riconoscibile per via dei diversi stand e bancherelle. Dal parcheggio partono circa ogni 20 minuti le navette che portano all'imboccatura delle grotte e al percorso del presepe.