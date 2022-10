La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco a Trisobbio

Informazioni, date e orari della Fiera del Tartufo

Calendario delle aperture

Torna come da tradizione la quarta domenica di ottobre la, ormai giunta alla 4° edizione nazionale (mentre è già la 15° generale). Per l’occasione,in questo suggestivo borgo nell’, in provincia di, si possono acquistare tartufi raccolti proprio nella tartufaia di Trisobbio e gustare tanti piatti tipici.Lungo le vie delle bancarelle propongono prodotti locali (salumi, formaggi, gastronomia) e di artigianato, ma il vero fiore all’occhiello sono le(i cercatori di tartufi), posizionate, che vendono i tartufi secondo il listino prezzi ufficiale della fiera.Chi vuole può anche dedicarsi agli assaggi di vini direttamente nei banchi dei produttori con il(acquistabile all'ingresso). Per gli appassionati, presso il salone delsono previsti quattro appuntamenti per conoscere i vini del Monferrato (ore 11-14-15:15-16:30) guidati dai sommelier della Delegazione Fisar di Asti e Alessandria, abbinati a un accompagnamento musicale, mentremette a disposizione gli spazi della propria cantina per tre degustazioni guidate a cura del Consorzio di tutela dell’Asti DOCG.Gli stand gastronomici distribuiti per il paese offrono, mentre per chi preferisce la comodità di un pasto completo, il Ristorante del Castello, il Ristorante Pizzeria L’Alfiere e l’agriturismo Cascina Montebi propongono dei menù dedicati al tartufo a pranzo e a cena.La giornata sarà ravvivata da, esibizione dei fabbri ferrai e dei maestri falegnami, oltre all’animazione per i bambini.la sagra sarà rinviata a domenica 30 ottobre.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle più importanti sagre del tartufo in Italia Fiera Nazionale del Tartufo Bianco “Tarsobi Tartufi & Vino”Trisobbio (Alessandria).23 ottobre 2022.ingresso al borgo medievale 1 euro.dal mattino alla sera.Maggiori informazioni e programma completo sul sito turistico di Trisobbio e sulla pagina Facebook della fiera.da Alessandria (35 km) si raggiunge Trisobbio percorrendo in successione la SP30, SP 195 e SP200.Servizio navetta gratuito con partenza dalle Piscine di Trisobbio.L’area camper posizionata nella Valle Stanavasso, nei pressi dell’impianto polisportivo con le Piscine di Trisobbio e all’inizio del Percorso Verde, è ad accesso libero.