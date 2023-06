Le spiagge più belle della Sardegna, da nord a sud dell'isola

Quali sono le spiagge più belle della Sardegna?

Parlare delleè quasi un esercizio retorico. Del resto, questa terra non ha bisogno di presentazioni: la fama della(immediatamente dietro alla Sicilia) parla da sé. Abbiamo comunque pensato di fare questa guida delle spiagge più spettacolari dellaben consci del fatto che selezionarle è impresa ardua, perché ogni località è straordinaria e inevitabilmente molte altre rimangono immeritatamente escluse.Proponiamo di seguito alcune spiagge del nord, della costa orientale, di quella occidentale e del sud della Sardegna, perché ovunque si decida di andare non sarà difficile trovare il proprioil pensiero non può che andare alla, che si trova a, davanti all'. È un luogo dalla bellezza straordinaria e il suo unico limite è proprio la sua celebrità conclamata a livello planetario: durante l'alta stagione la spiaggia risulta molto affollata. Fortunatamente si tratta di un arenile piuttosto ampio, con un fronte a semicerchio lungo circa 350 metri e una larghezza che raggiunge i 60 metri nel tratto più ampio della spiaggia.Siamo nei pressi die la sabbia qui è finissima: il colore bianco dei granelli rende il paesaggio molto simile a quello di una spiaggia tropicale, anche per il mare turchese che digrada nel blu intenso del largo. Non ci sono palme, ma una splendida cornice di macchia mediterranea, e ad accrescere la bellezza del luogo all'estrema sinistra del lido, su una piccola isola, si erge la, una fortificazione d'avvistamento di origine aragonese. Più indietro, sullo sfondo, il profilo mosso dell'Asinara completa questo magnifico angolo di paradiso marino.La Pelosa è una spiaggia ideale per le famiglie.Sempre nel nord,, troviamo la località di, ad appena 3 km da, nelle immediate vicinanze di Capo Testa, il promontorio di graniti rosa modellati dal vento maestrale.La vicinanza con queste rocce rende le spiagge di Santa Reparata un'ottima scelta per la propria vacanza, offrendo la possibilità di scegliere tra arenile e scogli. La morfologia di Capo Testa – caratterizzato da un istmo che conduce al promontorio – crea due spiagge distinte,; in caso di vento e onde si può così scegliere il lato migliore. Grazie ai bassi fondali è una località ideale per chi viaggia con bambini piccoli.Non distante troviamo anche, più selvaggia, considerata non solo una delle, ma anche una delleLa spiaggiasi trova a, in provincia di Sassari, ed è affacciata sull’area marina di Punta Coda Cavallo - Isola di Tavolara, dove crea un arco di dune di fine sabbia bianca circondato dalla macchia mediterranea.Il fondale di La Cinta – di cui parliamo anche nell'articolo sulle– è basso e limpido, ottimo per fare un bagno e per trascorrere una giuornata tranquilla anche con i bambini, ma c'è anche chi preferisce fare birdwatching nell'adiacente stagno della laguna di San Teodoro, oppure praticare il kitesurf.Spostandoci a sud di, quindi lungo la costa orientale della Sardegna, troviamo, che assieme alla località dipuò vantare una lunghissima spiaggia di sabbie bianche, per un totale di circa 3,5 km di arenile immacolato.La spiaggia disi estende trae cambia nome più volte a seconda della zona. Dune, pineta (perfetta per una fresca ombra!) e fondali bassi sono ottimi anche per le famiglie con i bambini.Laè uno spettacolo assoluto, a cui va aggiunto il fascino del profilo dell'isola di Tavolara, visibile a nord in lontananza. Nella parte più meridionale di S.Anna a Budoni, oltre i pini si trova anche lo stagno di Taunanella, strepitoso per scattare foto al tramonto e ottimo per fare birdwatching.Non distante puoi scoprire tante altre località leggendo il nostro articolo sulleSul lato opposto dell'isola,, si trova la selvaggia, che offre spiagge meno frequentate rispetto ad altre della Sardegna, ma non per questo meno affascinanti. Particolarmente limpide sono le acque che vanno da(Cabras) efino a, con arenili non troppo profondi nel consueto mare cristallino, alternanza di sabbie bianche e qualche scoglio roccioso.Da qui si possono inoltre compiere escursioni alla vicina, che con le sue coste selvagge mostra ancora com'erano le spiagge della Sardegna prima del boom turistico.Per approfondimenti riamandiamo ai nostri articoli sullee sulleChi ama le montagne vicino al mare può scendere fino a, nella costa sud-occidentale sarda, e trovare una bellissima insenatura nel territorio comunale diÈ una spiaggia molto celebre, ma anche in altissima stagione un angolo di sabbia libero qui si trova sempre: pur avendo una lunghezza di appena 100 metri, Cala Domestica presenta un arenile, che risale sulla collina fino al parcheggio.