Quali sono le spiagge più belle della Penisola del Sinis?

Spiaggia di Capo San Marco e Caletta del Faro

Spiaggia di Tharros

Spiaggia di San Givanni di Sinis

Spiaggia di Maimoni

Spiaggia Is Arutas

Spiaggia di Mari Ermi

Spiaggia di Putzu Idu

Spiaggia di Sa Mesa Longa

Spiaggia di S’Arena Scoada

Spiaggia di Portu S’Uedda

Spiaggia Su Bardoni

Spiaggia di Su Crastu Biancu

Spiaggia Corrighias

Spiaggia di Funtana Meiga

Spiaggia di Seu

Spiaggia di Sa Rocca Tunda

Spiaggia di Capo San Marco e Caletta del Faro

Spiaggia di Tharros

Spiaggia di San Giovanni di Sinis

Spiaggia di Maimoni

Spiaggia di Is Arutas

Spiaggia di Mari Ermi

Spiaggia di Putzu Idu

Spiaggia di Sa Mesa Longa

Lesono motivo di grande interesse turistico per chi trascorre le vacanze nel. È proprio lungo la costa centro-occidentale sarda che l’è stata istituita nel 1997 nel territorio di, in provincia diQui convivono diversi ambienti naturali – terrestri, lacustri e marini – abitati da numerose specie ittiche, di rettili e uccelli. Anche la storia è protagonista da queste parti, visto che nella parte meridionale del Sinis si trova oggi l’, già villaggio nuragico, poi colonia fenicia, porto cartaginese, città romana, capoluogo in età bizantina nonchéLa zona è conosciuta non solo per la natura rigogliosa e la storia che la accompagna, ma anche per le spiagge che richiamano turisti da tutto il mondo. La, del resto, è il paradiso delle vacanze estive, e un luogo così magico non poteva rimanere sconosciuto a lungo. Non potevamo quindi sottrarci a un viaggio alla scoperta di posti così incantevoli: per conoscere meglio tappe e scorci da visitare, vi raccontiamo quali sono leAndiamo adesso a vedere nel dettaglio alcune delle mete più suggestive, procedendo, ricordando che di alcune di queste parliamo anche nel nostro articolo dedicato alleCapo San Marco si trova all’estremità meridionale della penisola del Sinis. È qui che sorge il sito archeologico di Tharros, della cui spiaggia parliamo nel prossimo paragrafo.Il Capo San Marco è un promontorio che sul versante occidentale presenta alcune spiagge di sabbia: una di queste è l’omonima spiaggia, totalmente selvaggia e circondata dalla macchia mediterranea, ultimo luogo dove fermarsi a fare il bagno prima che il promontorio si trasformi in una scogliera a picco sul mare.Anche sul lato orientale ci sono alcune calette, perlopiù rocciose, tranne quella più a sud, la, che è una spiaggetta sabbiosa dotata di un piccolo molo dove si può trascorrere una tranquilla giornata di mare.Rimaniamo in zona, spostandoci solo di qualche centinaio di metri, dove la spiaggia di Tharros sorge sulla costa orientale all’estremità meridionale del Sinis. Siamo proprio accanto alle rovine dell’antica città, in una spiaggetta fatta di rocce e scogli, da dove partire per fare snorkeling tra pesci e stelle marine. Stiamo parlando di una sottilissima lingua di terra, per cui non aspettatevi ombrelloni o altro: si appoggia il telo e ci si gode la giornata circondati da un’atmosfera che trasuda secoli di storia.Attenzione: la spiaggia di Tharros si può raggiungere solo a piedi, lasciando l’auto a San Giovanni di Sinis.Sul versante che si affaccia sul mare aperto, anche la spiaggia disi trova nella parte meridionale della penisola, adiacente al paese da cui prende il nome. In questo caso la spiaggia – selvaggia e lambita da un mare turchese – è decisamente più grande della precedente e si suddivide in due parti, idealmente separate da alcuni scogli all’altezza del bagnasciuga.La spiaggia è ottima per le famiglie, visto che presenta sabbia fine e il mare è tendenzialmente poco agitato e con fondali bassi.Sono presenti un paio di bar-ristoranti nella parte settentrionale della spiaggia, mentre per il resto è completamente libera. La zona meridionale è considerata, ideale per chi vuole trascorrere una giornata insieme agli amici a quattro zampe.La bellissima spiaggia di Maimoni si presenta agli occhi dei suoi ospiti con le mille sfumature azzurro di un mare pulitissimo e con il bianco candido dei sassolini che compongono l’arenile, sufficientemente fini da essere piacevoli da calpestare e al contempo grossi quel tanto che basta per toglierli facilmente dalla pelle.La spiaggia è grande e selvaggia e, a volere essere pignoli per trovarle un difetto, possiamo segnalare la presenza sulla sabbia dei residui di posidonia (alga) in alcuni periodi dell’anno, che comunque non toglie nulla al fascino del posto.Alle spalle della spiaggia, dietro alla vegetazione bassa della macchia mediterranea, c’è un bar-ristorante dotato di parcheggio. Non manca, infine, una porzione diIs Arutas è forse la più conosciuta, nonché. Di fatto sulla costa occidentale della penisola, da Maimoni a Capo Sa Sturaggia, si susseguono tante spiagge simili tra loro, intervallate solo da qualche scoglio.Tra le caratteristiche che le accomunano c’è la sabbia fatta di(prevalentemente bianchi, come nel caso di Is Arutas, che ricordano chicchi di riso) e un mare cristallino che bagna e leviga la costa.La spiaggia di Is Arutas si estende fra lo sperone roccioso di Punta Is Arutas (a sud) e Punta su Bardoni (a nord). Qui l’acqua è profonda già a pochi metri dalla riva ed è talmente limpida da essere perfetta per chi ama lo snorkeling.Alle spalle della spiaggia c’è la consueta bassa vegetazione che introduce alla campagna, un bar-ristorante e un grande parcheggio a pagamento.Risalendo la costa della penisola del Sinis raggiungiamo la spiaggia di Mari Ermi, che per fattezze ricorda la più famosa spiaggia di Is Arutas, da cui dista circa 4 km in linea d’aria. Anche qui i chicchi di quarzo bianchi e colorati della spiaggia sono battuti incessantemente da un mare azzurro e limpido dove,oltre allo snorkeling, si pratica anche ile ilAlle spalle la spiaggia è abbracciata dagli stagni di Mari Ermi che la separano dalla campagna circostante. L’accesso alla spiaggia avviene per mezzo di passerelle di legno che si inoltrano tra le dune e gli stagni dove vivono diverse specie di uccelli, come il fotogenico fenicottero rosa.La spiaggia è piacevolmente selvaggia, ma oltre le dune si trovano anche un paio di bar-ristoranti e campeggi e area camper (quest’ultima più a sud, dietro alla spiaggia di Muras).Infine, segnaliamo che da Mari Ermi si effettuano escursioni all’antistante(Malu Entu).La sabbia bianca e fine della spiaggia di, nel nord della penisola (comune di), è particolarmente invitante per trascorrere una giornata rilassante, ottima sia per le famiglie con bambini grazie al fondale basso che digrada dolcemente, sia per chi vuole godersi un mare limpido come pochi, magari facendo snorkeling.Alle spalle della spiaggia – stretta e lunga – si trova l’omonimo centro abitato e lo stagno di Sa Salina Manna dove vivono anche numerose specie di uccelli, come il bellissimo. Dalla spiaggia di Putzu Idu partono le escursioni per l’Isola di Mal di Ventre.Concludiamo il nostro tour tra le spiagge più belle della Penisola del Sinis a, nella baia compresa tra la Torre di Capo Mannu e la Punta di Capo Mannu.La sabbia grossa e dorata della spiaggia è comoda per stendersi al sole e per una bella passeggiata da un’estremità all’altra della baia, dove si trovano le scogliere (particolarmente suggestiva è quella a sud).Proprio di fronte alla spiaggia, inoltre, uno scoglio emerge dal mare: è l’, raggiungibile facilmente a nuoto dalla riva e meta imperdibile per tutti i bagnanti.