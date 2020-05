Le spiagge più belle del Gargano: libere o attrezzate

Baia di Manaccora, Peschici

Spiaggia di Zaiana, Peschici

Spiaggia di Cala Lunga, Peschici

Baia di Sfinale, Peschici

Baia delle Zagare, Mattinata





È lo, quella parte montuosa dellaabbracciata quasi interamente dal Mare Adriatico.Ilè, insieme al, la meta più ambita, scelta e desiderata dai turisti in vacanza nel tacco del Bel Paese. Non solo per la sua storia antichissima (basti pensare che alcune delle rocce che compongono il territorio risalgono al periodo giurassico), per i laghi limpidi o per i resti di antiche civiltà (dai Romani ai Bizantini), ma anche per la natura incontaminata e selvaggia delNon a caso, infatti, questo territorio è stato messo sotto la protezione del, che comprende anche un. Ed è proprio su questo limpido specchio d’acqua, somigliante ad un’enorme piscina, che si affacciano arenili splendidi disseminati lungo oltre 200 km di costa, tra falesie e scogli, faraglioni e pareti calcaree. Qui di seguito vi raccontiamo quali sono lee perché.A breve distanza da, località turistica inserita nello splendido contesto del Parco Nazionale del Gargano, laè una delle spiagge più belle e gettonate della zona.Sabbiosa e ampia, dalla caratteristica colorazione dorata, la baia è abbracciata dalla rigogliosa vegetazione mediterranea e propone sia spazi ad accesso libero, sia lidi attrezzati. Grazie al mare calmo, di un azzurro intenso e cristallino, ai suoi fondali bassi e alla quasi totale assenza di vento, questa spiaggia è perfetta anche per le famiglie con bimbi piccoli. Nelle sue vicinanza, infine, si trovano diverse strutture ricettive turistiche e relativi parcheggi per auto.: con una breve e piacevole passeggiata a bordo mare si raggiunge, sul lato nord della spiaggia, il famoso Grottone di Manaccora, grotta naturale risalente all’età del Bronzo.: da Peschici, si imbocca al strada provinciale 52 direzione Vieste, dopo circa 1,5 km, imboccare Via Libetta e seguire le indicazioni per Manaccora.Raggiungibile via mare o a piedi (scendendo però una scalinata incastonata nella roccia), laè una delle più celebrate del Gargano. Sarà per le sue acque cristalline o per l’ambientazione naturale mozzafiato, ma di questo lido ci si innamora a prima vista.Non lontana dal Grottone di Manaccora, un tempo era meta prediletta dai naturisti. Oggi, invece, è frequentata soprattutto da giovani, in particolar modo di sera, quando i DJ set la trasformano in una suggestiva discoteca a cielo aperto. Di pubblico accesso, il lido è lungo appena 210 metri e vi si trova una parte libera e un’altra attrezzata con sdraio e ombrelloni, oltre ad un piccolo baretto. Perfetta per gruppi di amici, è però meno ideale per le famiglie con bambini piccoli. In alto, nei pressi della scalinata da percorrere per raggiungere il mare, si trova infine un comodo parcheggio a pagamento.: anche d’estate non è mai troppo affollata e consente di godere della necessaria tranquillità per bagni di sole e mare.: da Peschici, imboccare la strada provinciale 52 direzione Vieste, fino alla diramazione verso Contrada Zaiana.Non lunghissima (appena 300 metri), ma suggestiva e tranquilla, la(Calalunga) si trova tra Peschici e Vieste.Accarezzata da una spiaggia dorata soffice che digrada dolcemente verso il mare turchese, la spiaggia è incastonata tra scogliere punteggiate da boschi e pinete che offrono un riparo ideale dal caldo. Dotato di stabilimento balneare, bar e un piccolo ristorante, il lido si raggiunge a piedi percorrendo un comodo sentiero. Perfetta per le famiglie, anche con bimbi piccoli.: è riparata dal vento e i fondali sono bassi.: da Peschici, imboccare la strada provinciale 52 direzione Vieste, fino alla diramazione verso Contrada Calalunga.È idealmente collocata a metà strada tra Peschici e Vieste ed è l’ultima baia di “pertinenza” di Peschici. Con la sua immensa distesa di sabbia fine, i fondali bassi e l’acqua azzurrissima, laè altamente consigliata per le famiglie con bambini, anche piccoli, grazie alla facile accessibilità.Con la sua esposizione ai venti, poi, è anche molto ambita da chi desidera praticare sport acquatici, windsurf in testa. Lungo il lido, in parte privato e in parte libero, sono presenti stabilimenti balneari e punti di ristoro. Comodo, infine, il parcheggio libero sulla strada antistante la spiaggia.: la torre saracena sulla roccia che sovrasta la baia è un angolo di storia della Puglia imperdibile.: da Peschici, imboccare la strada provinciale 52 in direzione Vieste. Percorrerla per circa 11 km. La Baia di Sfinale si trova poco oltre il Villaggio Camping Grotta dell’Acqua.Quando si pensa ad un luogo che possa assomigliare al paradiso, allora la(o dei Mergoli) è l’esempio perfetto. Rocce di un bianco abbagliante stanno di vedetta verso il mare azzurro cristallino e, a breve distanza dalla spiaggia di ciottoli bianchi, due faraglioni (Arco di Diomede e Le Forbici) erosi dal vento svettano nel turchese del mare. Il lido, in realtà, è composto da tre spiagge, due delle quali, attrezzate, sono divise da uno spuntone roccioso, e la terza raggiungibile solo via mare.