La Sagra del Fungo Cardoncello a Spinazzola

Torna la, paese dell’entroterra pugliese in provincia di Barletta-Andria-Trani.Nel centro storico del borgo la Pro Loco “Torre Pino”, con il patrocinio del Comune, celebra il, ingrediente prelibato delle ricette autunnali sulle tavole pugliesi, che spesso è accompagnato dall’altrettanto gustosadi Spinazzola.La manifestazione propone ovviamentelocali, ma anche un ricco, che prevede anche una riproposizione degli usi e delle tradizioni della cittadina.Per questo viene proposto lo, che ricorda il tipico pranzo consumato dai vecchi contadini direttamente sui campi. È una ricetta a base di funghi e salsiccia di Spinazzola serviti in un panino a cui viene tolta la molliva. Il vino viene servito rigorosamente “”, cioè attraverso una porzione di canna appositamente intagliata e inserita nel collo di una bottiglia per condividerlo con amici e colleghi di lavoro anche quando mancano i bicchieri.In agenda non ci sono comunque solo buon cibo, musica e tradizioni, ma anche una(domenica 6 novembre) e visite guidate ai principali punti d’interesse turistico di Spinazzola.Se ti interessa l’argomento, leggi anche il nostro articolo sulle principali sagre dei funghi in Italia Sagra del Fungo CardoncelloSpinazzola (provincia di Barletta-Andria-Trani).5-6 novembre 2022.ingresso gratuito.Sabato 5 novembreOre 18 Inaugurazione Sagra del Fungo Cardoncello e apertura stand.Ore 19:30 Apertura stand Pro Loco con degustazione “du scutidd”.Ore 20 live Mammalitaliani - Piazza I Maggio.Ore 21 live Sale nero Piazza San Giovanni.Ore 22 DJ Leo - Piazza I Maggio.Ore 23 DJ Fox - Piazza San Giovanni.Domenica 6 novembreOre 8 Raduno Cicloturistico.Ore 9:30 Apertura stand.Ore 10 Mini Tennis - Piazza Plebiscito.Ore 10:30 da Piazza Plebiscito: visite guidate (Pro Loco) e Giro turistico con “u trajein” (Scuderia San Francesco).Ore 10:30 live Sale nero, band itinerante.Ore 13 Pranzo Gruppo Scout Spinazzola.Ore 13 live Lello Picerno - Piazza Pignatelli.Ore 18 Spettacolo itinerante con farfalle luminose e artisti di strada.Ore 19:30 live Karisma80 - Piazza I Maggio.Ore 20 live Riff 002 - Piazza San Giovanni.Ore 22 DJ Leo - Piazza I Maggio.Ore 23 DJ Fox - Piazza San Giovanni.Prenotazione visite guidate: tel. 0883 684044Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dedicata.Spinazzola si trova in Puglia, praticamente al confine con la Basilicata. Distanze dalle principali città nei dintorni: Andria 45 km, Gravina in Puglia 37 km, Potenza 64 km, Melfi 53 km.