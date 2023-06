La Sagra della Ciliegia Ferrovia a Turi

Storia e tradizione della Ciliegia Ferrovia

La, in provincia di Bari , giunge quest’anno alla. È una festa per tutto il paese e il territorio circostante, dove da decenni si coltiva questa eccellenza tutta pugliese.Per celebrare la, puntualmente in giugno si svolge questa sagra nelle vie del centro storico. Il prossimo appuntamento è fissato per il fine settimana del, quando i visitatori possono divertirsi con la musica dal vivo, canti, balli popolari, tour guidati, artisti di strada, spettacoli, mostre d’arte e d’artigianato e, ovviamente, assaggiare i prodotti tipici locali presso gli immancabiliLaè un frutto di colore rosso rubino, ha la forma di un cuore e un sapore dolce, con un calibro di 28-30 mm. Le prime notizie di questa varietà risalgono al, quando pare che il primo albero nacque da un nòcciolo di ciliegia proprio vicino a un casello ferroviario delle Ferrovie Sud-Est. Fu così che l’albero, nato accanto ai binari, venne chiamato “Ferrovì” e per alcuni anni fu curato dal sig. Rocco Giorgio, casellante di quel tempo.In seguito questa ciliegia si è diffusa in tutto il territorio del sud-est barese fino a diventare la Conversano . Attualmente Turi ha una superficie coltivata a ciliegio di oltre 3.700 ettari, che producono circa 100.000 quintali all’anno, ovvero il 16% della produzione nazionale.Sagra della Ciliegia Ferroviacentro storico di Turi (Bari).10-11 giugno 2023.ingresso gratuito.maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook della sagra.Turi si raggiunge da nord percorrendo l’autostrada A14 e uscendo a Bari Nord / tangenziale direz. Brindisi / uscita direz. Taranto SS 100 / uscita Casamassima / proseguire in direzione Turi.Da sud autostrada A14, uscita Gioia del Colle e proseguire in direzione Turi.Da SS16 uscita Polignano, Conversano e poi Turi.In treno da Bari Centrale prendere un treno delle Ferrovie del Sud Est sulla tratta Bari-Putignano. La stazione di Turi dista 5 minuti a piedi dalla sagra.In autobus si raggiunge Turi con le autolinee Marozzi Viaggi e Turismo.