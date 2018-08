Sagre dei funghi porcini, gli eventi da non perdere in Italia

Le sagre dei funghi porcini nel Nord Italia

Le sagre del porcino nel Centro Italia

Le sagre del fungo porcino nel Sud Italia

è tempo di prelibatezze offerte dai boschi, che si celebrano con le sagre delle castagne , le fiere e sagre del tartufo e ovviamente quelle dei funghi, a cui dedichiamo questo articolo, con un focus perLesono saldamente ancorate a scopi solidali. Le associazioni che da nord a sud organizzano in Italia i rendez vous per gli appassionati del porcino, destinano buona parte del ricavato al sostegno di progetti ed iniziative culturali.Sagre e feste iniziano a fiorire dal mese di luglio per concludersi a settembre e anche oltre, ovviamente nel periodo in cui è disponibile la materia prima, protagonista di mostre e soprattutto di ricette tradizionali.Di seguito proponiamo alcuni degli appuntamenti più noti della nostra penisola.L’appuntamento più importante è con laad Albareto in provincia di Parma.La sua nascita ad Albareto, comune di 2.200 abitanti immerso nell’Appennino parmense, è dovuta al legame profondo che unisce la località alla disponibilità del prodotto. Appuntamento fisso del secondo weekend dei mesi di settembre, èper valorizzare il crescente interesse verso il Fungo Porcino con le sue implicazioni di natura turistica ed enogastronomica.Nel tempo la fiera ha stretto rapporti di gemellaggio con la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba e con il Festival Nazionale del Risotto Italiano di Biella, con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.Nella stessa zona, sempre nel cuore dell’Appennino Parmense, si trova la località Borgo Val di Taro , situata al confine con Liguria e Toscana.Il fungo porcino che la natura ha reso disponibile in queste zone è stato fregiato dellafesteggiata ogni anno dalla tradizionaleLa manifestazione è nata nel 1975 da un’idea della Società di Mutuo Soccorso Imbriani. Da circa 10 anni l’organizzazione è stata implementata con la creazione di un comitato di volontari composto dalla Società Imbriani, dal Comune di Borgo Val di Taro e dal Consorzio di Tutela del Fungo IGP.Laaffonda le radici nei secoli. Solo a partire dal, i boschi situati lungo la dorsale appenninica e ricadenti nei Comuni di Albareto, Borgo Val di Taro e Pontremoli sono stati inseriti nelle raccolte di usi e consuetudini vigenti in provincia di Parma come area di produzione del “Fungo di Borgotaro”, denominazione che comprendeBoletus edulis, Boletus aereus, Boletus aestivalis e Boletus pinophilus.Il prodotto IGP è consideratoper qualità organolettiche, olfattive ed aromatiche, rispetto agli altri porcini che, pur delle stesse specie, provengono da altre zone sia italiane che estere.Sull'Appennino Tosco-Romagnolo, la località di Castel del Rio (BO), sulle rive del Santerno, ospita da oltre trent'anni lanel mese di agosto.L'evento richiama sempre un grande numero di appassionati e amanti del fungo, che possono assaggiare le prelibatezze nello stand gastronomico allestito per l'occasione.Per festeggiare il porcino lapropone ladi Masone , in provincia di Genova, che si svolge normalmente nei due weekend centrali di settembre. Dedicata al più pregiato dei prodotti della Valle Stura, per l’appunto il fungo porcino, la sagra punta tutto sulla tradizione gastronomica, come i famosi funghi impanati e fritti.Non solo porcini a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa dove per quattro fine settimana consecutivi fra ottobre e novembre si svolge laL'evento che ha come scopo la salvaguardia delle tradizioni gastronomiche toscane in una zona che negli ultimi anni ha avuto una forte vocazione industriale prevede un menù di tutto rispetto nel quale spiccano piatti che combinano i prodotti protagonisti quindi primi con ragù di Chianina o con funghi porcini e bistecche con porcini a fette o cappella. L'evento si tiene presso la struttura invernale del Circolo ARCI di Castelfranco di Sotto. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto per le adozioni a distanza nell'ambito del progetto "Il cuore si scioglie".Ancora in provincia di Pisa, a(frazione di San Miniato ), nel mese di ottobre l'appuntamento è con la, che celebra alcuni dei prodotti tipici di questo territorio. Cortona , in provincia di Arezzo si svolge laorganizzata presso i giardini del Parterre. Protagonista è la gastronomia interpretata con l’utilizzi dei funghi raccolti nelle montagne del territorio cortonese. Il tutto accompagnato dall’ottimo vino locale.Ci spostiamo nel Lazio, dove dal 1990 si svolge ladi Lariano , in provincia di Roma.L'evento è promosso dall’associazione che indirizza la sua azione alla promozione, allo sviluppo e allo svolgimento di attività sociali di solidarietà e beneficenza oltre alla valorizzazione di prodotti locali come il Pane di Lariano.Sempre in provincia di Roma, per due due weekend di settembre, dal 2004 si svolge a Oriolo Romano la sagra dedicata al fungo porcino. Nella splendida cornice di Piazza Umberto, investita dei profumi ricchi e forti, i prodotti locali hanno trovato una giusta platea. Olio, vino, carni, formaggi, dolci, pasta fatta in casa e, ovviamente, tanti funghi porcini.Ancora nell'area romana, a(frazione di Rocca Priora ), lasi sviluppa nell'arco di tre fine settimana a pranzo e cena con menù a base di funghi e altre prelibatezze gastronomiche, accompagnata dalla lotteria che mette in palio 60 kg di porcini.Segnaliamo anche la, in provincia di Avellino , un appuntamento fisso ed irrinunciabile per moltissimi affezionati visitatori, la sagra propone, nella cornice naturale del verde della località, gastronomia e spettacoli.sulla pagina Facebook dell' Associazione Le Sei Torri Per concludere la nostra carrellata di eventi legati ai funghi porcini in Italia andiamo in Sicilia, per la precisione a Cesarò , comune della città metropolitana di Messina, dove ogni anno si svolge la Black Pig Fest, dove la carne di maiale incontra il sapore dei funghi porcini.